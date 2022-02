La commune prévoit de ne remplacer qu’un départ à la retraite sur quatre.

Ce mercredi soir, Schaerbeek a présenté son budget 2022. Et avec un déficit de près de deux millions d’euros (1 800 000) qu’elle doit remettre à l’équilibre, la commune va devoir faire des choix. C’est au niveau des dépenses en personnel que la commune choisit de serrer la ceinture et elle prévoit de ne renouveler qu’un départ à la pension sur quatre dans le meilleur des scénarios... mais elle n’exclut pas non plus des licenciements.

"C’est énorme, tonne Abobakre Bouhjar (PS). On augmente tous les tarifs et on diminue le personnel."

Pour l’échevin du Budget, Michel de Herde (DéFI), on assume tout à fait cette mesure qualifiée comme "le moins pire scénario". "Nous sommes obligés d’augmenter nos ressources et de diminuer nos dépenses pour mettre le budget à l’équilibre, ce qui est une obligation légale. De 2014 à 2021, en huit ans, on est passé de 1 200 à 1 500 équivalents temps plein. Et puis, avec le Covid, on a décidé de réduire nos dépenses."