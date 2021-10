Le dossier du nouveau commissariat central de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles vient de franchir une étape importante. Les deux communes concernées ont choisi les architectes. Il s'agit de B-architecten et de OSAR. Ce commissariat central s'installera rue de Ligne à Bruxelles. Exite donc la rue du Marché au Charbon.

Les architectes s'engagent à rénover l'ancien immeuble de l'architecte Marcel Lambrichts, Une nouvelle façade apportera un confort thermique ainsi que la sécurité et un nouveau look. Les trois coins auront une nouvelle identité : le premier servira d'accès au public, le second au personnel, tandis que le troisième est destiné aux interventions. De cette manière, le nouveau bâtiment De Ligne sera un lien important entre la ville haute et la ville basse, et une maison ouverte pour les citoyens et les policiers", détaille le bureau d’architecture.

"Pouvoir disposer d’un master building centralisant la grande majorité des services tant opérationnels qu’administratifs de notre zone de police constitue une plus-value indéniable notamment en termes de maximisation des collaborations internes et, dès lors d’efficacité de nos actions. Cette centralisation aura quatre grands avantages : professionnalisation de nos missions et interventions au service du citoyen ; bien-être de notre personnel qui pourra évoluer dans un environnement professionnel sécurisé doté des technologies de pointe, rationalisation de nos ressources immobilières et matérielles ainsi qu’une diminution non négligeable de notre empreinte écologique", se réjouit le chef de zone Michel Govaerts.

Le coût total de ce futur commissariat central est annoncé à 152,1 millions d'euros, répartis comme suit : 33.059.854,53 pour l'acquisition en forme d'emphythéose, les travaux et études préalables. Auxquels il faut ajouter 119 millions d'euros dont 101,8 pour les travaux et 17,25 millions d'euros pour les études.