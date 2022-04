2030, c'est déjà demain. La Belgique soufflera ses 200 bougies et les gouvernements auront à coeur de célébrer l'évènement de la plus belle des manières. Et à Bruxelles, le fédéral rêve d'un Cinquantenaire flambant neuf et élabore son plan "50/200". En clair, 156 millions d'euros pour rendre ses lettres de noblesses au musée de l'armée, musée d'Art et d'histoire et Autoworld, aujourd'hui désuets. Et ce n'est pas tout, destinée à "incarner la richesse de l’identité et de l’histoire de notre pays et de l’Europe", le parc sera lui aussi réaménagé et une interconnexion avec les autres lieux culturels et touristiques bruxellois renforcée.

Un parc encore à l'ère du XXème siècle

Pour définir les besoins futurs du parc, un "comité d'orientation" a été convoqué. Celui-ci est composé d'acteurs de la société civile, Marius Gilbert, Hadja Lahbib, Pascal Vrébos, Didier Viviers (secrétaire de l'Académie royale de Belgique), Caroline Pauwels (rectrice de l'ULB), entre autres et notamment Paul Dujardin, l'ancien PDG de Bozar. Ce dernier a d'ailleurs présidé ledit comité. "Au fil des années, le site n’a pas connu d’évolution majeure malgré certaines évolutions notables du quartier dont l’arrivée des institutions européennes. Le site a progressivement perdu de sa lisibilité."

De fait, à part les étudiants venus célébrer le retour des beaux jours, Stromae qui y réalise son clip (dans des conditions de travail critiquées) ou des affrontements entre casseurs et policiers, le parc du Cinquantenaire n'attire plus les foules escomptées. Aucun des musées n'attire plus de 100 000 visisteurs par an, la guingette estivale et deux marchands de gaufres ambulants demeurent, quant à eux, les dernières offres Horeca. Et les sportifs, riverains et promeneurs déplorent une insécurité grimpante. Objectif: un million de visiteurs annuels pour les musées, donc, et un regain de convivialité pour le reste du parc.

156 millions, dont 20 pour la toiture et 27 pour les façades

La Vivaldi voit grand, donc, pour le parc emblématique. 156 millions au total, Beliris en investit un peu plus de 80, et la Régie des bâtiments un peu plus de 75. Parmi ces lingots, 20 millions seront consacrés à rénover la toiture des musées (déjà en cours) et environ 27 millions pour rénover les façades et chassis du bâtiment.

Toujours avec 2030 en ligne de mire, quasiment tous les acteurs ayant attrait au dossier sont concernés. De l'Europe à la commune d'Etterbeek, des subventions aux mécènes. L'associatif est aussi concerné, puisque l'ASBL "diffusion culturelle des Musées royaux d'Art et d'Histoire" modifie ses statuts "afin d'orienter et faciliter la programmation du projet dans son ensemble". Elle bénéficie donc gratuitement d'agents détachés des organes scientifiques du Mrah (Musées royaux d'Art et d'Histoire), de l'Irpa( Institut royal du patrimoine artistique) et du Whi (War Heritage Institute).

2030, c'est (vraiment) demain. Et la région Bruxelloise en connait un rayon en terme de travaux, des recours qui vont avec. Le temps est compté, et l'objectif est d'éviter que les musées ne ferment pendant les travaux. 2030, c'est aussi l'occasion de donner au Cinquantenaire un nouveau départ, adapté à la Bruxelles de demain. Le conseil d'orientation souligne dans sa note que les bâtiments devront répondre aux enjeux climatiques, que les éléments coloniaux du parc devront être contextualisés, le Mont des Arts et les autres endroits touristiques bruxellois y seront connectés, et l'agora, située derrière l'arc, sera le lieu de rencontre et d'échange entre les bruxellois.