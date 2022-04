À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 17 avril, le festival “Hopla !” vous propose une grosse quinzaine de spectacles et activités principiellement à Bruxelles-villes. Ce festivaletPour aller voir ces jongleurs, acrobates et équilibristes, vous n’aurez rien à débourser. Tous les événements sont gratuits. Toutefois, consultez le site web du festival . Il vaut mieux réserver une place pour certains spectacles. Cinq sont déjà annoncés “Sold out”.