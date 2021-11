160 travailleurs communaux de la Ville de Bruxelles vont passer en 4/5e sans perte de salaire ni de pension au début de l’année prochaine. La mesure sera votée ce soir au conseil communal. Il s’agit d’employés et d’ouvriers âgés de 60 ans et plus, exerçant des métiers qualifiés de pénibles à temps plein. Très concrètement, ces personnes pourront choisir entre trois possibilités : travailler 4 jours sur 5, travailler 3 jours à 7h30 et 2 demi-jours ou travailler 5 jours sur 5, à raison de 6h par jour.

Parmi ces heureux élus, on trouve des fossoyeurs, des jardiniers et aides-jardiniers, des agents de réfection de voirie, des monteurs et déménageurs, des puériculteurs et puéricultrices, des maçons, des balayeurs de rue, des carreleurs, des plafonneurs, des agents mortuaires, des nettoyeurs, des nettoyeurs en milieu d’accueil, des assistants d’éducation et des détagueurs.

La liste des métiers pénibles a été élaborée par le service interne pour la prévention et la protection au travail (SICPPT), en collaboration avec le service du personnel de la Ville de Bruxelles. "Nous avons listé tous les métiers de la Ville puis défini une liste de critères de pénibilité. De là sont ressortis quinze métiers", retrace l’échevine du Personnel Faouzia Hariche. Parmi les critères : les horaires, le fait d’être en contact réguliers avec publics précarisés, l’exposition constante à des situations dures, la posture, la répétition, l’exposition au bruit, la charge mentale, la charge émotive, etc.

La Ville de Bruxelles s’engage à compenser la perte de main-d’œuvre. Si les 160 travailleurs concernés usent de leur droit au 4/5e, il faudra embaucher 36 équivalents temps plein. La Ville de Bruxelles analysera l’impact financier de la mesure au début de l’année prochaine puis, si c’est possible, étendra la mesure soit en l’ouvrant à d’autres métiers soit en abaissant l’âge d’accès à la mesure soit les deux.

La Ville de Bruxelles compte 3 900 travailleurs, auxquels il faut ajouter environ 600 personnes à l’instruction publique (hors cadre enseignant, payé par la Communauté française). Parmi ces quelque 4 500 personnes, 2 119 exercent un métier pénible selon la grille d’analyse élaborée par la Ville. 7,55 % d’entre eux sont donc concernés par cette mesure de réduction du temps de travail. Un peu plus chaque année, forcément. "Cette mesure permet de rencontrer de points essentiels de notre programme de législature", ponctue l’échevine socialiste : "l’amélioration conditions de travail et la diminution temps de travail pour les métiers pénibles."