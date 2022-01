50.000 doses du vaccin américain Novavax seront dédiées à Bruxelles. C’est ce qu’annonce ce 25 janvier Inge Neven, responsable du dispositif Covid de la Cocom. Ces doses seront disponibles "fin février".

Pour rappel, ce vaccin est une alternative aux sérums à ARN messager que sont les Pfizer et Moderna. Sa technologie utilise une voie vaccinale plus classique basée sur les protéines. La Conférence Interministérielle Santé publique en a défini les conditions d’utilisation ce 19 janvier.

"Nous garderons un stock de 3 doses par personnes", prévient la représentante de l’institution bicommunautaire. "Ce qui veut dire que nous pourrons en faire bénéficier quelque 17.000 Bruxellois". Prioritaires: les allergiques et le personnel de soin.

Le Novavax sera administré selon 3 canaux. "D’abord les allergiques identifiés par les médecins ou allergologues. Ils seront orientés vers les centres de vaccination. Ensuite le personnel des hôpitaux et maisons de repos qui pourront monter leur intérêt via des enquêtes des institutions pour déterminer les commandes. Et enfin, tous les Bruxellois primovaccinés".

Il n’y en aura donc pas pour tout le monde dans un premier temps.

Vaccin: quoi de neuf à Bruxelles?

4e dose aux immunodéprimés

Bruxelles va lancer la 4e dose pour les immunodéprimés, recommandée par le Conseil Supérieur de la Santé. Il s’agit en fait du booster puisque ces personnes ont déjà reçu 3 doses de vaccin. Il s’agira du Moderna ou du Pfizer. Cela concerne 16.000 Bruxellois de plus de 18 ans. Il n’y a pas encore de décision pour les 12-17 ans.

Fin des rendez-vous pour le booster

Depuis ce 25 janvier, tous les centres de vaccination bruxellois sont ouverts sans rendez-vous, sauf l’Hôpital Militaire.