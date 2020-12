À ce jour, 184 membres du personnel de la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles ont été testés positifs au coronavirus, selon des données obtenues par la conseillère communale et conseillère de police Bianca Debaets (CD&V). Pour huit de ces cas, des complications sont survenues et ont entraîné une hospitalisation. Les 184 cas positifs n'ont pas eu un impact énorme sur le taux d'absentéisme dans la zone de police. L'absentéisme a fluctué entre 5% et 17% depuis le début de la crise sanitaire et il se situe à présent à un niveau assez faible (7%).

A titre de comparaison : en 2019, le taux d'absentéisme moyen était de 10%. La zone de police indique que de nombreux agents ont également été mis en quarantaine, mais ils n'ont pas été inclus dans ces chiffres d'absentéisme. "Le travail de la police en tant que tel n’a jamais été mis en difficulté", explique Bianca Debaets dans un communiqué.

Par ailleurs, entre mars à octobre, plus de 17.000 P.V. ont été dressés dans la zone de police. Dont 12.610 P.V. coronavirus et 4.561 sanctions administratives communales.