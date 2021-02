L’Appel à projets a rencontré un grand succès avec 51 candidatures déposées en trois mois malgré la crise sanitaire. La démarche zéro déchet intéresse le secteur qui cherche également à répondre à la demande croissante des clients et aux règlementations de plus en plus poussées en matière de prévention de déchets. 19 lauréats ont donc été retenus en 2020, c’est 9 de plus que lors de la 1ère édition.

Les 19 lauréats retenus se sont engagés à mettre en œuvre une grande variété d’actions zéro déchet. Parmi ceux-ci, quinze sont des établissements horeca, dont Cookingo à Woluwe-Saint-Lambert, Glacier Gaston à Bruxelles-Ville et La Tricoterie à Saint Gilles. A cela s’ajoute quatre commerces alimentaires : Meltingpom (Ixelles), Bloum (Forest), Bulk Bar (Etterbeek) et Maison Pétré (Uccle).

Ces lauréats seront invités à partager leur expérience et leurs bonnes pratiques avec d’autres établissements afin d’encore amplifier le mouvement.