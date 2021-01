Le premier jour des soldes fut positif pour la majorité des commerçants du centre-ville ce lundi, a commenté Quentin Huet, manager de Shopera, l’association qui rassemble plus de 200 commerçants du centre de Bruxelles, dont la rue Neuve. "Nous n’avons pas encore de chiffres officiels mais la journée s’est plutôt bien déroulée, dans la lignée de la fin de l’année passée. Nous n’avons rencontré aucun débordement, aucun problème", s’est-il réjoui.

L’accès à la rue Neuve par la place de la Monnaie a néanmoins dû être fermé durant deux heures entre 10h et 12h30 environ à cause d’un afflux trop important de clients. Mais l’on pouvait quand même accéder à la plus grande artère commerçante du pays par les côtés.

Les magasins, de vêtements surtout, affichent déjà des promotions à -50 %, - 70 % et disposent d’un gros stock. "On ressent beaucoup d’attente dans leur chef après une année 2020 compliquée", poursuit Quentin Huet. Pas la peine de se ruer rue Neuve les premiers jours donc. D’autant que tout le monde ouvrira ses portes dimanche prochain 10 janvier. "Nous avons décalé la traditionnelle ouverture du 1er dimanche du mois au 10 janvier car les soldes ont démarré hier. Nous invitons les clients à venir ce dimanche car il y aura probablement moins de monde qu’un samedi."