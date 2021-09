L'action auprès des chaînes de magasins a été suspendue pour le moment, a indiqué mardi Inge Neven, responsable corona de la Commission Communautaire commune de Bruxelles. Au cours des derniers jours, les services bruxellois de la santé ont constaté que le nombre de vaccins administrés dans les points de vaccination locaux des chaînes de magasins avait diminué.

"Actuellement, ces vaccinations ont été suspendues", a précisé Inge Neven. "En collaboration avec Comeos, nous allons examiner quels sont les quartiers où le taux de vaccination est encore le plus bas et s'il est encore opportun d'ouvrir un point de vaccination à un autre endroit", a-t-elle poursuivi. .

Entre-temps, les actions locales et les points de vaccination continuent de se développer. Les bus de vaccination continuent de se rendre dans différentes communes et, depuis deux semaines, la vaccination a également lieu dans les gares de Bruxelles-Central et de Bruxelles-Midi ainsi qu'au musée Train World à Schaerbeek. Plusieurs hôpitaux bruxellois ont ouvert un nouveau point de vaccination temporaire: les Cliniques de l'Europe (2 sites), Saint-Pierre, Erasme, le CHIREC (Delta -Sainte-Anne/Saint-Rémi), le CHU Brugmann (3 sites), l'UZ Jette, Valida et Saint-Luc.