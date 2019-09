L'objectif est de sensibiliser la population à la situation des personnes âgées isolées.

Ce mardi 1er octobre a lieu la journée internationale des personnes âgées. Pour répondre à la solitude des personnes âgées et pour sensibiliser le grand public à cette cause, le réseau d'entraide BuurtPensioen et l'ASBL Bras dessus Bras dessous réitèrent leur action "Simple comme une fleur". Les bénévoles de ces deux projets parcourront les rues de la capitale pour donner une fleur aux passants qui l'offriront à leur tout à une personne âgée souffrant de solitude.

"Au-delà de ce geste simple et symbolique, il y a la volonté de sensibiliser le grand public à la situation des personnes âgées isolées, de leur offrir un espace de parole et de permettre aux bénévoles de témoigner de leur engagement", expliquent les organisateurs de l'action. Au total, 2 500 fleurs seront distribuées mardi prochain.