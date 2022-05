La Société du logement de la Région bruxelloise (SLRB) a enregistré 12.235 nouvelles demandes basées sur la nouvelle procédure d'allocation-loyer entrée en vigueur. Parmi celles-ci, 2.622 ont déjà été traitées, a déclaré vendredi la secrétaire d'Etat au Logement, Nawal Ben Hamou, devant le parlement bruxellois réuni en séance plénière. Celle-ci était interrogée à ce sujet, à l'heure des questions d'actualité, par Pepijn Kennis (Agora), Françoise De Smedt (PTB) et Mathias Vanden Borre (N-VA).

Mme Ben Hamou considère les 12.235 demandes comme un succès dans la mesure où ce seront autant de familles qui recevront une aide à l'avenir sans avoir rien reçu par le passé. Il avait été estimé que 12.500 familles pouvaient entrer en ligne de compte pour bénéficier de la nouvelle subvention.

La secrétaire d'Etat a souligné que ce n'est pas parce que le lancement de l'application informatique a été retardé que le traitement des dossiers et des paiements a été bloqué. "Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, pour les dossiers recevables, l'allocation est versée rétroactivement à partir du jour où la demande a été déposée". Elle a également souligné que depuis le 28 mars, Bruxelles-Logement a dû traiter 12.235 dossiers : "cela prend du temps, même si le système informatique est efficace. 12.235 fichiers, c'est beaucoup ! Mais le système fonctionne bien, je l'ai constaté, et le personnel de Bruxelles-Logement examine les dossiers tous les jours", a-t-elle dit.