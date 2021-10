Les déménagements vers la Wallonie restent stables. Mais les déplacements vers la Flandre sont quant à eux de plus en plus nombreux.

Statbel vient de publier les données relatives aux déplacements des sociétés. Et force est de constater que de plus en plus d’entreprises quittent la capitale pour s’installer au nord ou au sud du pays. En 2020, ce sont 2.824 entreprises bruxelloises qui ont en effet décidé de s’implanter en Flandre ou en Wallonie. Inversement, 1.928 sociétés wallonnes et flamandes ont quitté leur région pour s’implanter à Bruxelles.

{{1}}



"Ce n’est pas une tendance nouvelle", nous indique Nicolas Roelens, porte-parole de la secrétaire d’État bruxelloise à la Transition économique, Barbara Trachte (Écolo). "On a un vivier de nouvelles entreprises et de start-up à Bruxelles. Mais à un moment, ces boîtes grandissent et les entreprises se déplacent alors vers des zonings en Flandre et en Wallonie. Les autres régions profitent donc du dynamisme bruxellois."

D’après les données de Statbel, les secteurs les plus enclins à quitter la métropole sont principalement les domaines de la construction, de l’automobile et des "activités spécialisées, scientifiques et techniques".