Plusieurs communes bruxelloises ont octroyé des aides financières à leurs commerçants. Pas la Ville de Bruxelles.

Rue du Midi, rue des Fripiers, alentours de la Grand-Place, galerie Agora, Marolles, etc. 200 commerçants indépendants du centre-ville de Bruxelles ont écrit au bourgmestre de la Ville de Bruxelles et à l'échevin du Commerce ce jeudi. Le courrier sera envoyé ce soir. Dans leur lettre, ils demandent "une intervention urgente pour soutenir les commerçants du centre-ville touchés par la crise du coronavirus".

"A l’image du reste de la population, nous avons subi de plein fouet l’arrêt total de l’économie durant les trois mois de confinement. Cette crise inédite nous a placés dans une situation d’autant plus précaire qu’elle a succédé à des travaux à répétition dans les rues du centre-ville, dont l’impact était déjà lourd à supporter en raison d’une perte de visibilité et des difficultés de circulation. A l’heure où nous vous écrivons, nombre de commerçants passionnés ayant dédié leur vie à faire battre le cœur de Bruxelles sont aujourd’hui au bord de la faillite, sans savoir comment ils règleront les prochaines factures, le loyer, ni comment ils subviendront aux besoins de leur famille."

Ces commerçants assurent que "l'énorme impact économique" que cette crise a eu sur leur activité est intrinsèquement lié à leur implantation dans la Ville de Bruxelles. "En effet, avec la fermeture des frontières, nous avons perdu une part significative de notre clientèle constituée des touristes visitant Bruxelles. De surcroît, nous avons perdu et perdons encore l’affluence liée à tous les événements que la Ville a annulés pour des raisons sanitaires. Si l’activité commerciale reprend timidement depuis la sortie du confinement, elle est loin de pouvoir combler ces pertes sèches et de nous offrir une quelconque visibilité sur l’avenir."

Ils ne comprennent pas l’absence d’initiative de la Ville de Bruxelles, surtout "lorsque l’on sait que d’autres communes ont dégagé des fonds conséquents pour aider les commerçants à survivre à la crise", expliquent-ils avant d'égrainer la liste des aides communales : Watermael-Boitsfort a octroyé une prime de 1 650 € et 2 200€, Saint-Josse une prime de 2000 €, Etterbeek : une prime de 1 000€ pour toutes les entreprises, Ganshoren une prime entre 1 650 € et 2 200 € a été versée aux commerçants. En Wallonie, Mons a versé une prime de 5 000 € aux commerçants, de 7 500 € pour l’Horeca et de 2500 € pour indépendants ayant dû interrompre substantiellement leur activité.

"En comparaison, la Ville de Bruxelles a distribué à ses commerçants 250 ml de gel hydro alcoolique, un masque et quelques autocollants… Nous sommes certains, Monsieur le Bourgmestre, que la vision d’une capitale éteinte et anéantie n’est pas la vision de notre Ville que vous nourrissez, et vous demandons par conséquent de prendre des mesures financières immédiates afin que ce futur dramatique ne s’aggrave pas."