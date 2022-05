Souhaitez-vous (re) découvrir la Louvière avec les yeux et l’objectif de Pauline Vanden Neste qui est retourné après 8 ans sur les terres industrielles de son enfance ? “

Préférez-vous partir à la rencontre de Blieke et Nicole, couple attachant dans leur chalet suivi pendant 4 ans par Katherine Longly ?

Vous aurez l’embarras du choix et surtout des rencontres pour les deux week-ends à venir. Saint gilles propose la 18e édition de son parcours d’artiste.

© DR.

200 créateurs exposeront sur plus de 100 sites. Les espaces communaux sont aussi de la partie. 13 pôles accueillent plusieurs artistes comme la maison Peligrims, l’hôtel de ville, l’atelier du web… Dès ce vendredi soir, prévoyez une fête pour le lancement de l’édition au parvis de saint gille à 18 heures. La fanfare The Nerds sera au rendez-vous. La maison du peuple en profitera pour inaugurer ses deux expos le spectacle Gravedure cloturera l’événement, mais pas la soirée. Remis de vos émotions vous pourrez partir découvrir de tous les ateliers ouverts aux quatre coins de la commune jusqu’à 00 h 00. Un tram gratuit fera la navette entre Barrière et Gare du midi. Surprise musicale à l’intérieur.

Les ateliers seront ensuite ouverts les après-midi de ce week-end et du prochain. Mercredi 11, de 18 à 21 heures ce sera la soirée des galeries. Les sites publics et pôles, ont des horaires variables mais seront accessibles en grande partie pendant les deux prochains week-ends et la semaine qui les sépare.

Après la dernière édition entachée par des mesures sanitaires, la commune et l’ASBL Les Rencontres Saint Gilloises ont opté pour le thème de la “transmission” sous toutes ses formes. Suffisamment large et non imposée aux participants, elle sera tout de même le fil conducteur des expos dans les 13 pôles.