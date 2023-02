"Oui, j’ai fait des bêtises mais j’ai payé ma dette envers la société et tout ce que je souhaite, c’est d’enfin revoir ma fille de 10 ans."

Paolo est à bout de nerfs. Ce père de famille a eu un parcours tortueux, tour à tour maltraité quand il était jeune, emprisonné et interné en hôpital psychiatrique. "J’ai écopé de 22 mois d’emprisonnement à Forest en 2009 pour coups et blessures sur mon ex-compagne. J’ai purgé ma peine, sans broncher. Le 20 février 2011, les gardiens sont venus me chercher dans ma cellule car le directeur de la prison voulait me parler. Il m’a expliqué que ma fille, âgée à l’époque de 3 ans, avait été torturée par un couple d’amis de mon ex-compagne et emmenée en urgence à l’hôpital Erasme (lire ci-dessous) . Je m’y suis donc rendu, menotté. Là, ma fille était dans le coma, entre la vie et la mort", se rappelle Paolo, 43 ans.

Il a ensuite subi un double internement, comme prévu par le jugement, à l’hôpital psychiatrique La Clairière à Bertrix où les médecins lui ont notamment fait des électroencéphalographies. "Chaque année, je passais devant la juge dans l’espoir de revoir ma fille. Je me comportais bien et en 2011, j’ai pu la revoir une heure tous les 15 jours pendant un an. J’étais sous médicaments mais je tenais le coup. Je faisais des formations en tous genres et du travail de bénévolat pour prouver ma bonne foi. J’étais sur la bonne voie pour revoir ma fille de manière régulière", poursuit Paolo.

Mais par la suite, pour des motifs qu’il ignore, la juge n’a plus autorisé Paolo à rendre visite à sa fille, aujourd’hui placée au service d’accueil et d’aide éducative La Châtaigneraie à Ottignies. "La greffière m’a appelé pour me dire qu’on me retirait la visite sur décision de justice mais sans motiver cette décision. Ceci alors que je me suis tenu à carreau. J’étais hors de moi !"

Paolo bénéficie depuis mars 2017 d’un logement situé à Saint-Gilles mis à disposition par le service régional Housing First dont le but est de trouver un logement durable à des personnes précarisées. "J’estime avoir payé ma dette ! J’ai été en prison, interné dans un hôpital psychiatrique mais la justice continue à me mettre des bâtons dans les roues et m’empêche de voir ma fille, qui a été traumatisée à l’époque. Je ne souhaite à personne de vivre cette situation", conclut Paolo.

Contactée, une ancienne avocate de Paolo décrit une "situation délicate et explosive. Il a été traumatisé par la torture de sa fille. Lui-même est fragilisé par son passé mais tout en étant affectueux envers à sa fille avec qui il a toujours eu une attitude très positive", explique-t-elle.

Brûlée à la cirgarette et lacérée au laser

Alicia a vécu un calvaire en 2011 lorsque sa mère l’a laissée entre les mains d’un couple d’amis durant quelques jours

C’est un véritable calvaire qu’a vécu la petite Alicia en février 2011, alors qu’elle était âgée de seulement trois ans. Son cauchemar commence lorsque Fatima, sa mère, confie la petite à un couple d’amis durant quelques jours, pendant que Paolo purgeait, lui, sa peine à la prison de Forest. Le couple d’amis habitait dans la rue Delaunoy à Molenbeek.

Alicia a ensuite été torturée d’une manière inimaginable : brûlures à la cigarette, lacérée au cutter, ébouillantée à 50 degrés sur la tête, la gorge et au pubis. "Ils l’ont également frappée avec des câbles de télévision, ils lui ont fait manger des excréments, boire de l’urine, l’ont brûlée à de multiples endroits. Ma fille a tellement souffert qu’elle a développé un ulcère de stress qui a provoqué un arrêt cardiaque. Elle a aussi eu un œdème cérébral", explique Paolo.

Alicia avait donc été transmise en urgence à l’hôpital Erasme où elle est restée dans le coma durant un mois. Les médecins n’étaient guère optimistes quant à ses chances de survie mais la petite s’en est quand même sortie, avec de multiples séquelles qu’elle conserve aujourd’hui (plus de cheveux, brûlures sur plusieurs endroits du corps, choc psychologique).

Paolo, le père, s’est porté partie civile dans ce dossier et la mère d’Alicia a été inculpée pour non-assistance à personne en danger. De son côté, Jérémy, a qui a été confiée Alicia, a écopé d’une peine de 25 ans de prison.

"Ma fille a eu énormément de chance. Mais ce qui m’a rendu fou, c’est que sa mère ait pu être au chevet de sa fille - moyennant un encadrement du service hospitalier - pendant que moi, j’étais en prison, alors que c’est elle qui était inculpée de non-assistance à personne en danger", conclut Paolo.