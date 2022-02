Le Centre de soins pour la faune sauvage de Bruxelles vient de publier son rapport de l’année 2021. Et il semble inquiétant. La situation de la faune sauvage empire chaque année. En 2021, 2 165 animaux sauvages ont été recueillis par le centre de soins. Parmi les espèces des animaux, on trouve en première place le pigeon ramier, le hérisson, la corneille, le moineau, la mésange, la pie, le canard ou encore le renard.

© DR

”Si la faune sauvage n'est pas considérée à juste titre et que l’on n'envisage pas de préserver des zones naturelles ou semi-naturelles sur le territoire de la Région de Bruxelles Capitale, le nombre d’animaux en détresse continuera d'augmenter, c’est certain”, déclare Nadège Pineau, responsable du Centre de soins pour la faune sauvage de Bruxelles.

Ceux-ci sont soignés par des vétérinaires bénévoles ou des volontaires de la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux, qui fête ses 100 ans cette année. Ces animaux sont souvent victimes de l’environnement urbain : la prédation des chats et des chiens, leur ramassage non nécessaire, le trafic routier, la destruction de leurs habitats naturels et des sites de nidifications, la coupe haies et l’élagage, …

L’augmentation la plus forte, c’est celle de la prédation des chats domestique, qui ont attaqué 285 animaux sauvages en 2021. C’est 50% de plus qu’en 2019. Face à l’augmentation des animaux pris en charge, les centre de soins ont des problèmes en termes de superficie. ”Si la situation continue d’évoluer dans ce sens et sans soutien financier supplémentaire, le seul Centre de soins pour la faune sauvage de Bruxelles ne sera plus en mesure de sauver la faune sauvage bruxelloise dans les années à venir, entre autres par manque de place”, déclare de son côté Jean-François Buslain, directeur de la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux.