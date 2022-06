Le bâtiment Vanderborght rue de l'écuyer à Bruxelles sera rénové

Le conseil communal du 27 juin a marqué le début de la première phase. La Ville de Bruxelles lance un marché pour les travaux de rénovation du bâtiment Vanderborght, rue de l'écuyer.



Beliris va prendre sa part à hauteur d'un million d'euros. Le chantier doit permettre d' "ouvrir au public les 2 000 m2 qui se cachent derrière les grandes vitrines" du bâtiment des années 30. Un partenariat est prévu entre la ministre Karine Lalieux en charge de Beliris, le secrétaire d'État Thomas Dermine, chargé de la Politique scientifique et la commune représenté par Lydia Muytebele, échevine en charge de la régie foncière, et Delphine Houba en charge de la Culture et du Tourisme.



À terme, le site proposera un projet culturel mettant les artistes belges du 20e et du 21e siècle à l'honneur. Ce projet sera mené en lien avec les Musées royaux des Beaux-Arts.



Le cahier de charges pour la réalisation de travaux de mise en conformité du bâtiment a été lancé.