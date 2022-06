Nouvel avis négatif pour la tour Sainctelette à Molenbeek

Pour la troisième fois, la tour Saintcelette reçoit un avis négatif de la commune alors que, en commission de concertation, la région s'était annoncée favorable au projet. Des conditions étaient pourtant fixées afin de pouvoir introduire une nouvelle demande de permis, comme prévoir un étage de moins, par exemple.

Dans le comité qui s'est tenu le 28 juin, la commune a réitéré ses critiques. "Oui, un étage supplémentaire a été supprimé, de sorte que le bâtiment situé à l'angle ne compte plus que 13 étages au lieu de 14. Mais malgré tout, il fait 46,20 mètres de haut, soit deux mètres de plus que le plus haut bâtiment voisin", explique Amet Gjaj (PS), échevin à l'urbanisme à nos confrères de Bruzz, et d'avancer que le bâtiment ferait 17 mètres de plus que d'autres du quartier. Gjanaj affirme également que le projet reste trop dense malgré une réduction de 149 à 124 logements, et que les appartements ne comptent pas assez de chambres.

Amet Gjanaj pense néanmoins que le Secrétaire d'État à l'Urbanisme accordera un permis au projet et se dit prêt à introduire une procédure en appel.