Inondations, attentats, cyberattaque…: la où Bruxelles gère ses crises, comme un décor de film catastrophe (photos)

C’est Bruxelles Prévention et Sécurité qui gère toute crise survenant dans la capitale. On visite son QG, bunker bardé d’écrans digne d’un film hollywoodien, ou la couleur des tapis est une frontière. Avant de rencontrer Sophie Lavaux, Haut Fonctionnaire et directrice de BPS, qui assure son métier « sans stress, mais sans routine non plus ».

Un interrupteur s’enfonce.Dans une belle synchronisation, les écrans sourdent de la table en contreplaqué immaculée.Et s’allument d’un même élan. La scène a tout d’un film catastrophe, lorsqu’on pénètre avec "Monsieur le Président" dans un bunker ultra-sécurisé et que, dans le ciel, les extraterrestres lancent leur OPA hostile sur le globe.

La ressemblance n’est pas un hasard: ces ordinateurs sont ceux du QG de Bruxelles Prévention et Sécurité. C’est depuis ce sous-sol du quartier du Congrès que la Haut Fonctionnaire bruxelloise Sophie Lavaux pilote les services d’urgence en cas de crise. Soit "un événement particulier dont l’impact dépasse une seule commune ou une seule zone de police". On peut penser à une inondation, un accident dans un tunnel, une manif qui dérape, un attentat… Mais aussi des événements plus prévisibles comme les 20km ou le défilé du 21 Juillet. En mars dernier, c’est l’afflux massif des réfugiés ukrainiens qui a généré le premier déclenchement de la phase " provinciale " de crise de l’histoire de Bruxelles. Une crise toujours en cours.

©Julien Rensonnet

Tapis bleu, tapis gris, tapis beige

À la moindre alerte, s’attableront donc ici police, pompiers, Croix Rouge, armée, protection civile, STIB, ministre-Président et bourgmestres concernés…Dans le jargon, on parle des "5 disciplines": les secours, le médical, la police, la logistique et l’information à la population.S’y adjoignent des experts, convoqués d’urgence. On pourrait ainsi y retrouver des ingénieurs du rail en cas de crash ferroviaire, des scientifiques et employés de grosses industries en cas d’incident chimique ou nucléaire, des virologues en cas d’épidémie… Rassemblés sur cette moquette crème, les décideurs convoqués coordonneront les secours sur le terrain, appelleront les renforts, édicteront en urgence des ordonnances de police. Tout ça selon des protocoles réfléchis en amont.Et éprouvés lors d’exercices.

De part et d’autre de cette table de commandement s’étalent deux zones aux limites marquées par les couleurs du tapis qui assourdit les pas. Si la crise survient, on retrouvera côté bleu "les agents opérationnels".Ces policiers ont les yeux rivés sur les écrans retransmettant les caméras sélectionnées parmi les quelque 2.000 dont dispose BPS sur le territoire de la région. Sans compter les drones qui décollent dans l’urgence. Un "master opérateur" joue le rôle de réalisateurs, distribuant les images dans toutes les salles. Dont le côté "gris" de la moquette, à l’autre bout de la pièce. C’est là que travaillent les "officiers de liaison", relais des "cinq disciplines".Par exemple du SIAMU ou de Mobiris.

©Julien Rensonnet

Téléphone rouge

Entre les deux, sur le tapis beige, la Haut Fonctionnaire est donc abreuvée des infos venant des coins bleus et gris.Elle y est secondée par le chef de la zone de police concernée en premier lieu, surnommé "gold commander" durant la phase de crise. Ce sont eux qui prennent les décisions stratégiques. La coordination est primordiale: il ne faudrait pas déployer des policiers dans une zone explosive suite à une fuite de gaz. Se déroule donc dans ce sous-sol climatisé une réplique des "réunions capot" qui prennent place dans la rue lors d’incendies ou autres faits divers.

Il va sans dire qu’internet n’a pas intérêt à flancher.Outre les liaisons classiques, la Haut Fonctionnaire peut donc toujours compter sur un "téléphone rouge" d’une robustesse à toute épreuve. Un "chat" sur une plateforme de communication sécurisée distribue aussi les infos à tous les acteurs et fonctionne comme "tableau de bord" de l’opération. Où on relaye aussi les images et plans qui aident pompiers, policiers, ambulanciers, soldats, à ne perdre aucune seconde.

©Julien Rensonnet

Il nous revient que ce centre opérationnel est une véritable Rolls-Royce, qui n’a rien à envier aux outils dont dispose le Fédéral. Mais quand Tania Jimenez allume pour nous les machines de la "salle stratégique", on plonge encore plus dans le décor hollywoodien. D’un fouetté du poignet ou d’un balayage des doigts, la manager de l’implémentation des technologies informatiques et de communication de BPS ouvre les multiples fenêtres, les maximise, les éjecte… Ne manquent que les bruitages technologiques et les halos turquoises des écrans tactiles de cinéma. Mais quand épaulettes des hauts gradés, écharpes des maïeurs et cravates des experts y rejoindront "Madame la Haut Fonctionnaire", on sera malheureusement très loin de la fiction.

"La sécurité, ça ne peut pas être la routine"

Elle reçoit avec un grand sourire et une ferme poignée de main. La Haut Fonctionnaire Sophie Lavaux est Directrice de BPS depuis juillet 2021.Ce qui, à Bruxelles, lui donne des compétences proches d’un gouverneur de province."J’aime bien les matières de sécurité au sens large", confie celle qui a été employée pendant 15 ans et directrice opérationnelle de la gestion de crise au Centre de Crise national durant près de 4 ans (2e photo ci-dessous)."H24, 7j/7", glisse cette criminologue de 45 ans.

Qui n’arrête jamais de se former: management en administration publique, politique internationale, radicalisme et terrorisme, gestion de crise sont autant de cursus à son tableau de chasse.Sans oublier une formation à l’armée "avec des colonels", en défense et sécurité. Celle qui a déclenché le 15 mars "la première phase provinciale de crise de l’histoire de Bruxelles" pour gérer l’arrivée quotidienne de quelque 2.500 Ukrainiens se confie sur son métier et ses défis.Le prochain sera un exercice qu’elle a elle-même commandé, dont elle insiste pour ne rien connaître à l’avance: très pro!

©BPS

Quelles ont été les décisions prises durant cette crise ukrainienne?

On s'est coordonné avec le SIAMU, la Défense, les inspecteurs de l'hygiène, la police, les 19 bourgmestres et leurs représentants. J'ai assisté à 115 réunions! On a développé le site web helpukraine.brussels , traduit en 5 langues dont ukrainien et russe. On monitore aussi les chiffres. La crise n'est pas terminée. Je note d'ailleurs un changement dans la nature des crises: des événements ponctuels comme les catastrophes, un attentat, on est passé depuis le covid dans des crises longues.

Quelles sont les priorités bruxelloises en matières de prévention des crises à l’avenir?

Il y en a deux: une crise de type cyber qui vise internet, et une crise climatique liée au réchauffement qui entraînerait des phénomènes extrêmes. L’analyse des risques est en la matière est permanente, des exercices de gestion de crise sont faits, les plans d’urgence aussi.Ils tiennent compte des recommandations des parlements et de Bruxelles Environnement émises après les inondations de 2021. Et puis à l’automne, nous devrons assurer la sécurité lors du procès des attentats du 22 mars 2016. Tous les acteurs doivent être prêts.

Bruxelles, c’est 19 bourgmestres: il doit y avoir des égos…

Lors de mon entrée en fonction, j’ai rencontré les 19 bourgmestres, écouté leurs demandes, leurs besoins.Ils ont de l’expertise. En toute humilité, je leur ai présenté ma fonction. J’ai aussi rencontré les chefs de corps des 6 zones de police.C’est essentiel. La collaboration se passe bien, tous participent aux exercices.

Bruxelles a l’image d’une ville compliquée, difficile à gérer…

Je pense le contraire. Ce territoire est réduit. Ce n’est pas comme une province avec des dizaines de communes. À Bruxelles, on travaille dans un même quartier, on discute: avec le procureur du roi, les bourgmestres, le ministre-Président, le directeur coordinateur et le directeur judiciaire de la police fédérale. Il y a beaucoup d’événements donc on se voit. Au CORES (Conseil Régional de Sécurité). C’est un petit milieu à la dynamique positive. Et l’avantage de BPS, c’est que toutes nos infrastructures sont rassemblées au même endroit.

©Belga

Vous gérez aussi des événements ponctuels comme les 20km, le 21 Juillet, des concerts et festivals… Ou les sommets de l’OTAN, les sommets européens, les visites de chefs d’états…La routine?

Ça ne peut pas être de la routine.Il faut de la vigilance. Mais on a l’expertise. On déploie des dispositifs impressionnants.

Comme lors de la venue des présidents américains?

Un président américain, il vient avec 800 personnes. Ils arrivent en plusieurs fois. Je rencontre la délégation, on négocie le trajet. Ce sont des mois et des mois de travail pour quelques heures chez nous. Les États-Unis sont d’une grande exigence mais nous répondons à toutes leurs demandes. Ce sont de beaux dispositifs. Biden, je l’ai rencontré dans le cadre de mes précédentes fonctions: ils aiment inviter les responsables de sécurité. Alors on fait sa petite photo… Moi j’ai adoré être englobée dans le dispositif, voir comment il fonctionne de l’intérieur.Riche!

Vous ne semblez vraiment pas stressée…

Ce métier ne me stresse pas du tout. On ne pourrait pas le faire sinon. J’ai été directrice opérationnelle de 70 personnes, j’ai géré des crises dans tout le pays, du Luxembourg à Anvers. J’étais au cœur de la gestion des attentats du 22 mars. Quand il se passe quelque chose, on détecte très vite les priorités, on sent ce qui va prendre de l’ampleur. Les procédures sont claires, chacun sait quoi faire en cas de crise. Et je sais être bien entourée. C’est la clef.