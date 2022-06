Ouverture du nouveau festival de sports urbains "Urban Sessions Brussels" à Schaerbeek

Le nouveau festival de sports urbains "Urban Sessions Brussels" s'est ouvert jeudi matin dans le parc Josaphat à Schaerbeek. Il s'y tiendra jusqu'à dimanche et sera accessible librement. Quelque 25.000 personnes sont attendues.

Le festival accueillera la coupe du monde de BMX Freestyle de l'UCI (Union Cycliste Internationale), pour son premier passage en Belgique. Les champions olympiques de BMX freestyle Charlotte Worthington, Logan Martin et Declan Brooks ainsi que le multiple champion de Belgique Kenneth Tancré sont annoncés.

Les entrainements ont commencé jeudi matin pour la coupe du monde avec la reconnaissance du parcours, avant d'être suspendus après quelques heures en raison de la pluie. Le public n'était pas particulièrement nombreux à l'ouverture du festival pour voir ces échauffements, mais des cours de skateboard, BMX, parkour et breakdance ont déjà commencé à être donnés à des particuliers et à des classes.

À côté des compétitions et des initiations, il y aura aussi des démonstrations, notamment d'handisport extrême avec le vice-champion du monde WCMX (Wheelchair Motocross) Kevin Van Ekert. S'illustreront en parkour le mexicain Xavia Rodriguez Alvarez, numéro 2 mondial, et le belge Jéremy Lorsignol. Les champions belges Barre Neirynck et Kenny Belaey se donneront aussi en spectacle avec des figures de haut vol, respectivement en BMX flatland et en VTT.

Le public est par ailleurs invité à découvrir une nouvelle bière, la "Devil Drop", mise au point pour le festival par la brasserie Brussels Beer Project.