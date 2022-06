Stromae, Gims, Vincent Kompany,... : “GriGri”, le resto africain dont les stars raffolent (VIDEO)

Pondu, chikwangue, moambe… La cuisine congolaise n'a plus aucun secret pour cheffe Augustine et le restaurant GriGri se réinvente en mode "dark kitchen" après la pandémie. Il opère donc un week-end par mois uniquement en livraison à Bruxelles et périphérie (via Proxideal et Deliveroo) comme ces 1er, 2 et 3 juillet.

"Ma mère cuisinait aussi (elle avait son propre stand sur les festivals Couleur Café et Les Ardentes, NdlR) et avec tout autant de raffinement que cheffe Augustine, souligne la chanteuse belge Zap Mama qui recommande le GriGri. Ce que j'aime ici, c'est cette évolution dans sa cuisine car ma mère adorait ça aussi : faire évoluer, vanter et métisser la cuisine congolaise."

Parmi les fidèles clients de la solaire cheffe Augustine (cf. notre vidéo sur dh.be), Stromae, Gims, Youssou N’Dour mais aussi Tatiana Silva, Magic System, Vincent Kompany et Khadja Nin. Ou encore George Weah, l’ancien footballeur international devenu président de la République du Liberia.

Et même Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo. "Beaucoup d'entre eux raffolaient des insectes - criquets, termites et chenilles - en entrée, car plein de protéines, conclut l'originale Augustine Mabaka. Mais ils sont plus difficiles à trouver aujourd'hui."

©D.R.