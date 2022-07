Le festival du cinéma méditerranéen de Bruxelles lance ses projections nocturnes ce vendredi soir

Inondations, attentats, cyberattaque…: la où Bruxelles gère ses crises, comme un décor de film catastrophe (photos)

C’est Bruxelles Prévention et Sécurité qui gère toute crise survenant dans la capitale. On visite son QG, bunker bardé d’écrans digne d’un film hollywoodien, ou la couleur des tapis est une frontière. Avant de rencontrer Sophie Lavaux, Haut Fonctionnaire et directrice de BPS, qui assure son métier « sans stress, mais sans routine non plus ».