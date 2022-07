Le parc Georges Henri offre un nouvel espace aux riders pour les vacances

Après 22 ans années de bons et loyaux services, il était plus que temps pour l'espace roulettes du parc Georges Henri de refaire peau neuve. Situé derrière la plaine de jeux, le nouvel espace compte désormais 1 500 mètres carrés où les ollies, tailslide et kickflips pourront retentir tout l'été (et plus). Cinq mois de travaux et 450 000 euros (hors TVA) ont permis de réaménager l'espace. A en croire Pierre Jambé, skateur et créateur de skateparks, tout a été pensé pour que les sportifs y retrouvent leur compte. "Les bosses ont été remodelées, tout comme les contours de la zone, de manière à créer une véritable dynamique de glisse.L'ensemble permet une circulation plus aisée, plus amusante et plus dynamique, quelle que soit la pratique (skateboard, bmx, roller ou trottinette)."

Cet été, les jeunes (et moins jeunes) amateurs de glisse pourront également suivre un programme sportif pour apprendre à tâter le béton lissé avec des ateliers rollers les samedis 2 et 9 juillet, de 15 à 17 heures. Pour les skateurs, c'est tous les samedis de septembre et octobre de 11h à 12h et de 13h à 14h.