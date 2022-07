Pas d'apaisement en vue au home Sebrechts : Catherine Moureaux n'a "aucune confiance" en Nicole De Moor

Molenbeek et l'Etat fédéral sont en guerre ouverte concernant la situation au home Sebrechts. Et l'arrivée de Nicole De Moor à la place de Sammy Mahdi ne semble pas réjouir la bourgmestre socialiste.

Le départ de Sammy Mahdi pour la présidence du CD&V a vu l’arrivée, un peu surprise, de Nicole De Moor, son ancienne cheffe de cabinet au poste de Secrétaire d’État à l’asile et l’Immigration.

Pour rappel, Molenbeek et le Secrétariat d’État à l’Asile et l’Immigration sont actuellement en guerre ouverte concernant le home Sebrechts, où 421 demandeurs d’asile logent actuellement, sans que la commune n’ait donné son accord.

Questionnée mercredi soir en conseil communal sur sa relation avec Nicole De Moor, Catherine Moureaux a concédé ne pas voir cette nouvelle interlocutrice d'un très bon œil. "La cheffe de cabinet aujourd'hui Secrétaire d'État a dit à plusieurs intervenants que j'avais dit oui (concernant l'autorisation d'implanter un centre d'accueil au home Sebrechts, NdlR). Je n'ai jamais dit oui. J'ai conçu par la suite, et j'en ai parlé avec mon collège, que je n'irai plus au Secrétariat d'État. Ils n'auront qu'à venir. On va se voir toujours avec une série de témoins. Je n'ai plus aucune confiance en ces personnes. C'est assez dramatique de se sentir méprisée de cette manière par l'État Fédéral."

Il s’avère que Nicole De Moor aurait participé activement aux débats concernant la gestion du home Sebrechts. De son côté, le cabinet de la nouvelle Secrétaire d’État affirme que cette entrée en fonction ne changera rien à la position de l’État fédéral sur le dossier.