Pus de 50 millions d'euros pour redessiner le quartier Simonis, à cheval sur Koekelberg et Molenbeek

Le sixième quartier de rénovation urbaine revoit les alentours du quartier Simonis et de l'avenue Léopold II jusqu'aux Etangs Noirs. Molenbeek, Koekelberg, le Secrétaire d'Etat à l'Urbanisme Pascal Smet et le Ministre-Président Rudi Vervoort.

Ça va bouger dans les années à venir autour du quartier Simonis. La région publiait ce vendredi une première volée de plans pour le quartier avec notamment pour objectif de mieux relier les abords de l’avenue Léopold II. Entre Belga, Simonis, Ossegem et les Étangs Noirs, l’objectif sera de mieux connecter la place Sainctelette à la place Simonis.

Avec consultation des riverains, 35 projets spécifiques ont été élaborés pour le quartier. Ainsi, un nouveau centre pour la jeunesse de Koekelberg, un centre socioculturel des centres de formation et un centre de bien-être verront le jour dans les années à venir.

Niveau mobilité douce, l’objectif est de permettre de se déplacer également dans des espaces verts. C’est pourquoi, entre la place des Étangs Noirs et l’Athénée Royal de Sippelberg un “sentier scolaire vert” permettra aux écoliers et navetteurs de faire les déplacements en toute sécurité et dans un cadre sain.

Le parc L28, quant à lui, sera prolongé jusqu’à Osseghem afin de permettre aux cyclistes de longer le trajet du métro. La place Simonis sera également réaménagée, au même titre que les rues adjacentes.

©D.R.

Un fameux bouleversement aux Etangs Noirs

Côté Étangs Noirs, et après les deux contrats de quartiers signés ces dernières semaines, la priorité est mise sur le communautaire et le social avec l’implantation d’une nouvelle crèche francophone, un centre de santé communautaire et une maison des jeunes. Catherine Moureaux (PS) promet d’ailleurs une mise en place structures pour encadrer les jeunes demandeurs d’emplois. La place des Étangs Noirs, qui fait la jonction entre la rue éponyme et la chaussée de Gand sera complètement revue. Quant à la Maison des cultures, elle migrera vers la rue Piers.

Les deux communes concernées, Molenbeek et Koekelberg se partageront équitablement 25 millions d’euros fournis par la Région pour mener à bien ces projets. La Région mettra encore des millions supplémentaires pour arriver à un total de 50 millions d’euros à distiller au cours des cinq prochaines années.

Mais les Molenbeekois et Koekelbergois ont encore du temps devant eux : le début des travaux devra attendre 2027, le temps de lancer les procédures administratives et appel d’offres. Objectif du rendu final : fin 2029.