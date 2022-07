Chez Henri, meilleur burger "fait maison" de Bruxelles : "chez moi, ce n'est pas du Tricatel"

Depuis plusieurs années, Bruxelles croule sous les restaurants de burgers. La plupart du temps des grandes chaînes adeptes du congelé et du prémâché. Depuis un petit temps, une bande de gourmets très (trop) discrets, décerne le prix du meilleur burger maison de Bruxelles. Pour l'édition 2022, cette Confrérie du Burger Maison a mis 33 restaurants bruxellois en concurrence. Le grand vainqueur ? Chez Henri, comptoir urbain.





Henri, le patron de ce comptoir urbain ouvert il y a quelques années sur la place Saint-Pierre à Etterbeek, se réjouit de ce prix, d'autant qu'il ne connaissait même pas cette confrérie. "Ils sont venus goûter mon burger sans se présenter. Puis ont débarqué chez moi hier en me remettant ce prix. Ils disposent d'une grille de lecture basée sur le nombre de produits frais et leur qualité. Je n'y croyais pas au début mais, terminer 1er sur 33 restaurants de burgers à Bruxelles, ça fait plaisir."

©DR



Le fruit d'un travail 100% maison et 200% passionné. Le burger d'Henri vient des Abattoirs. "Du 100% boeuf frais. Avec des oignons rouges frais, de la roquette, du Gouda fondu par mes soins, une sauce maison à base de mayonnaise, ketchup et quelques ingrédients de mon choix sans oublier le pain dont la pâte vient d'une pizzeria italienne et que je cuis minute". Savoureux, généreux, très gourmand. Pour 6 euros pièce, en trois versions : Manhattan, Californian (poulet) et Cow-Boy (bacon et sauce barbecue).

"Ce qui me plaît dans cette confrérie, c'est qu'ils s'attaquent à la fausse appellation "fait maison". Chez moi, ce n'est pas du Trictatel, quasiment tout est fait maison. Le burger mais aussi les boulettes, le vol-au-vent, le bolo, etc."

Chez Henri est ouvert tous les jours de la semaine sur le temps de midi. Rallonge jusqu'à 20h du mercredi au vendredi. Il se situe au 7 place Saint-Pierre à Etterbeek. Infos et réservations : 0493.07.42.92.