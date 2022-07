Flow, le retour : bienvenue à Anderlecht-les-Bains

Ce n'est pas le Danube, mais nager en extérieur c'est la meilleure chose." Elias est habitué des baignades en plein air à Vienne, mais pas à Bruxelles. C'est un ami qui l'a fait venir d'Ixelles pour le lancement de la deuxième édition. À quelques minutes du plongeon il regrette un peu la météo. "Il devait faire plus beau à la base mais ça ira."

À 13 h, hier vendredi, la piscine Flow a rouvert ses portes. Les 120 m2 de surface d’eau peuvent accueillir maximum 200 baigneurs par jour. Pour l’ouverture, le quota a presque été atteint au pied du pont Marchant. Nous l’avons testé pour vous. Trois cabines un peu exiguës sont à votre disposition sous la tribune. Une fois changé, vous pouvez descendre vers le bassin, poser vos affaires et retrouver le traditionnel pédiluve. Un simple petit rinçage vous sépare alors du plongeon, un peu saisissant. L’eau était à 20 degrés : moins selon notre ressenti.

Un nouvel espace bar

Pour cette deuxième édition, le décor n'a pas changé. Vous retrouverez les tribunes et le parterre en bois. Un petit kiosque rayé s'est invité sur les hauteurs de la piscine. "Ici les baigneurs peuvent acheter une bière ou de quoi grignoter. C'était une demande de beaucoup de nageurs de l'année dernière", explique Paul, qui coordonne le projet Pool is Cool. Pratique pour le réconfort après l'effort. Même si le petit bar n'est pas réservé aux baigneurs. Le kiosque ne pouvait pas manquer un partenariat avec ses voisins de Brussels Beer Project, situé sur l'autre rive du canal. " On a pris que leur bière sans alcool parce que l'on a un gros public pour cela." Ceux qui veulent expérimenter une nouvelle bière alcoolisée pourront goûter La Brasse avec leurs camarades de baignade, une blonde réalisée juste pour l'occasion.

En parlant de camarade, nous retrouvons Elias, bien entouré dans le bassin. Pour l'ouverture, Fabrice Cumps, bourgmestre d'Andelercht a mouillé le maillot : "Un peu fraîche mais ça va." Il y en a un qui s'est bien accoutumé. Benjamin Dalle, ministre flamand de la Jeunesse et de Bruxelles, n'a fait qu'y plonger et replonger. Il avait d'ailleurs invité les danseurs de la troupe Plateform K, atteints de handicap mental, pour l'accompagner. Parmi eux, Tiphanie, "qui ne va pas à la piscine d'habitude" et qui en profite pour "barboter un peu". C'est compliquer de faire plus d'ailleurs, avec une longueur de 17 mètres. Les amateurs de plongeon devront aussi se contenter de sauter debout et, surtout pas la tête la première. Le bassin atteint 1,20 mètre de profondeur avec un espace à 90 cm pour les enfants.

La politique de Pool is Cool c'est " baignade gratuite pour le plus grand nombre". Vous pouvez réserver un créneau de 45 minutes. 25 places sont gardées pour les réservations et cinq pour les arrivées de dernière minute. Si vous venez réserver sur place, c'est gratuit, mais pour réserver en ligne, il faudra débourser 2 euros pour un adulte et 1,50 euro pour les jeunes de 12 à 17 ans, 1 euro pour les 6-11 ans. Cela reste gratuit pour les plus jeunes.

Les organisateurs conseillent de venir à pied, en transports en commun ou à vélo. Il y a peu de parkings aux alentours. Ce sera l’occasion d’une balade le long du canal.

Flow est ouvert toutes les après-midi de 12 h 15 à 19 h et le mardi matin de 8 h 30 à 10 h. Retour au vestiaire et fermeture des portes le 18 septembre. Réservations sur www.pooliscool.be.