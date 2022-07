Le sens de la fête bruxelloise comme produit d’exportation

Un anniversaire, cela se fête. Même si les Folies bourgeoises, une véritable success story à la sauce bruxelloise, ont dû patienter deux ans, Covid oblige, pour souffler leurs quinze bougies. La fiesta n’en fut que plus flamboyante récemment aux Jeux d’Hiver.

Il en a parcouru du chemin ce trio qui, un jour de 2005, s’est mis en tête de créer des fêtes et non des soirées. D’abord, un mot sur le tiercé qui a toujours eu de près ou de loin un rapport avec le monde de la représentation ou de la nuit : Arnaud Leclercq, l’actuel directeur artistique, est un homme de l’événementiel et de la com ; Pierre Masse, qui s’occupe des finances (ça compte…), dirige plusieurs établissements Horeca et Alain Dabi, le responsable logistique, a bossé notamment au Mirano et au Claridge, deux endroits mythiques des nuits de la capitale.

Ils insistent sur le terme "fête" pour se démarquer de la "soirée".

"Nous venons créer une ambiance avec costumes, échassiers, décor, plumes, paillettes, affirme Arnaud Leclercq. Les soirées se résument trop souvent à un DJ, parfois star, un bon jeu de lumière et un bar. Nous, nous aimons les thèmes, les moments uniques."

Pas question de monter des fêtes toutes les semaines. La prochaine "ambiance Folies bourgeoises" (le nom a été inventé en hommage à un film du cinéaste Claude Chabrol qui parvenait si bien à capter les petits vices de la bourgeoisie) prendra ses quartiers dans le décor déjà verdoyant des Terrasses 0.2 à l’hippodrome de Boitsfort. Concernant la fête en tant que telle, le secret est bien gardé. Objectif plus lointain : Halloween le 31 octobre au Mirano.

"Depuis le début, nous avons voulu être décalés, différents de ce qui se fait. En 2005, c'était l'époque Docteur Dré. Nous proposions un thème 'féerie et princesse…'"

C'est ce sens de la dérision sans se moquer, de la fête élégante qui s'adresse à un large public (de 18 à 60 ans car la musique n'est pas ciblée mais éclectique) qui a mis jadis la puce à l'oreille du patron de la célèbre boîte parisienne, le Queen. "Il était intrigué. Il est venu à nos fêtes et a été conquis."

C’est le début de l’internationalisation d’un concept né dans la capitale. Londres, Milan, Berlin, Miami et bien d’autres villes ont accueilli des fêtes estampillées "Folies bourgeoises".

Si la Covid a fait mal au secteur de la nuit, la boîte, saine financièrement, a tenu bon et veut aujourd’hui relancer la machine. Notamment aux States où les dancefloors n’ont pas encore retrouvé leur vigueur d’antan. D’où cette petite folie : une publicité sur l’espace le plus prisé des États-Unis : Times Square.

Au-delà de la fête en elle-même (investissement entre 55 000 et 60 000 €), les Folies bourgeoises se démarquent par l’accès à ses événements. Pas de prix d’entrée mais une invitation à aller chercher sur Facebook, pas de publicités tapageuses, car c’est le bouche-à-oreille qui fonctionne et pas de carré VIP où l’élite s’isole.

Aujourd’hui, Visit Brussels mise sur eux pour que le mot fête soit associé à la capitale. Les projets ne manquent pas pour exporter un concept de chez nous.

La soirée de clôture du pavillon belge de l’Expo universelle de Milan ou encore la fête des 120 ans de relations belgo-coréennes à Séoul ont prouvé ce savoir-faire qui n’appartient qu’à nous.