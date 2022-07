Une convention avec les skateurs de Morichar : les rampes rangées à 22 heures

Spot incontournable pour les skateurs bruxellois, la place Morichar se voit greffer un nouveau règlement.

Certains riverains se sont plaints pendant notamment depuis le confinement de bruit des skates à répétition qui claquaient sur le sol. La commune a envoyé ses médiateurs. Un premier projet de convention en est ressorti. Plus de skate dès 20 heures et plus du tout le dimanche. Difficile à avaler pour les jeunes et inapplicable pour la commune “On ne peut pas arrêter ou mettre une amende à un jeune parce que ce qu’il skate à 20 h 30.

Un autre compromis a été trouvé. Jean Spinette (PS), 1er échevin et futur Bourgmestre a dégoté un vieux box à vélo. Installé sur la place, il permettra aux adeptes de la planche de ranger sous clef leurs rampes et tremplins. Plusieurs jeunes se sont engagés à faire respecter cette règle. Cela doit être fait chaque soir à 22 heures. La dispositif s’accompagne de panneaux d’informations.