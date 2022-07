Aux Halles Saint-Géry, un chicha bar qui enfume les riverains

Dans les halles Saint-Gery, les riverains subissent les émanations parfumées et s'inquiètent de l'expansion des établissements Horeca. Ces derniers, eux, répondent qu'ils sont en ordre. Et au milieu de tout ce capharnaüm, la Ville, silencieuse.

Les charbons rouges à peine posés sur la feuille d'aluminium, quelques jeunes tirent à pleins poumons sur la pipe avant de souffler une dense fumée blanche. Celle-ci s'en va, comme par magie, à travers les tuyaux du Pasito, ce bar à chicha situé dans les halles Saint-Géry. La volute ressort, grâce à des extracteurs d'air, sous le nez de Paul (nom d'emprunt) qui aime prendre son café italien à son balcon. Mais Paul n'aime pas la chicha, ni ses fumées toxiques qui l'empêchent de profiter de sa terrasse. "Il y a des fumées toxiques dans mon appartement, mais dans tout l'immeuble également", une théorie confirmée par Vincent (nom d'emprunt), un ancien voisin et propriétaire de plusieurs biens dans la rue.

Concrètement, ce que les deux hommes reprochent au Pasito, c'est que les extracteurs d'air placés il y a trois ans et orientés vers leurs terrasses ne seraient pas aux normes. "Ils doivent normalement être situés deux mètres au-dessus du toit du batiment", affirme Paul. Les deux hommes n'ont jamais été parler aux gérants, "ils sont bizarres". Alors, La Dernière Heure l'a fait. Accoudé au comptoir, Yazan l'assure sans détour : "nous ne voulons pas de problèmes avec les voisins". Pour lui, tout est conforme aux règles fixées par la Ville qu'il juge pourtant de plus en plus en strictes. "On a des contrôles en permanence, et ils sont toujours positifs. C'est bien clair, si l'on est pas en ordre avec la Ville, on n'ouvre pas." Yazan n'est pas l'exploitant du Pasito, ni le propriétaire d'ailleurs. Mais il va ouvrir un bar - restaurant mitoyen au Pasito, dont il est très bon ami de l'exploitant et qu'il a aidé dans la création du business. Le propriétaire du Pasito est le même que celui du "Angel & Devil", qu'ouvrira Yazan début octobre.

40 mail à la ville, sans action

De son côté, Paul reste inquiet. Il voit l'ouverture du "Angel & Devil" d'un très mauvais oeil. "C'est un quartier résidentiel. Il y a une maison de repos juste en face, ils ont besoin de calme. Il y a déjà de l'urine, du vomi, du sang, des bagarres ou des verres cassés en bas de notre porte" dit-il, accusant le public des halles. "Nous somme dans une situation d'un état de guerre !" Yazan, sûr de lui, tempère. Pour preuve, il demande sous nos yeux aux techniciens qui s'affairent à la sono du reso-bar de pousser le son à fond. De la rue, rien ne transperce. "Tout est aux normes ! J'ai du payer plus de 40 000 euros pour avoir les licences et les permis. Même la peinture de la porte est spéciale car elle devait respecter les normes de la Ville."

En bref, il sera difficile que les riverains et commerçants trouvent un accord en l'état actuel. Alors, depuis trois ans, Paul et ses voisins, persuadés que l'établissement de Yazan est "sauvage", mettent tout en oeuvre pour que l' "Angel & Devil" n'ouvre pas, et pour que les tuyaux du Pasito soient réorientés vers les cieux. Ils ont, pour ça, sorti l'armada : mise en demeure et... 40 mails à différents cabinets et services de la Ville. Mais pour l'instant, aucune fumée blanche ne perce.