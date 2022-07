Piscine de Saint-Gilles : probablement la dernière saison avant une grosse rénovation

La piscine Victor Boin doit être rénovée et les travaux pourraient prendre 2 ans et demi.

Le conseil communal de Saint-Gilles a lancé le cahier des charges pour la rénovation de la piscine communale Victor Boin ce jeudi soir. Cette dernière n’a eu droit à aucune intervention majeure depuis 80 ans. Elle doit être remise aux normes. Si le projet n’est pas n’est pas totalement arrêté. Des nouveaux bureaux administratifs pourraient s’y greffer.

L'étape principale restera la rénovation du bassin pour des raisons de stabilité. La toiture sera également isolée et une rampe d'accès PMR sera installée. Côté hygiène, la piscine n'est plus au norme en ce qui concerne les chemins chaussé et pieds nus. Il faut donc une réorganisation totale de l'intérieur. Enfin les trois étages de cabine, caractéristique de l'architecture de la piscine seront conservé mais certain espace seront fusionner pour créer des cabines collectives pour les classes.

"Le temps que l'attribution soit faite et suite aux discussions avec les clubs, on peut dire de manière assez crédible que la saison 2022-2023 sera la dernière avant le début des travaux. Cela nous paraît compliqué de maintenir l'activité durant ses travaux, mais nous y étudions les pistes pour limiter le temps de fermeture, nous explique la commune." Un délai de deux ans et demi-mois a été évoqué pour les travaux. Budget total : près de 9.6 millions d'euros.