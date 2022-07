Quatre jours de festival urbain et une compétition mondiale en supplément

Le festival Urban Session a envahi le parc Josaphat à Schaerbeek dès ce jeudi 30 juin. Au programme : Du skate, du parkour, du breakdance, des dj's, mais surtout, la coupe du Monde de BMX freestyle (UCI) sur un immense BMX park construit pour l'occasion.



Des athlètes de tous les horizons



Samedi, 13 h. Le soleil est présent, le public aussi. Les qualifications Amateurs hommes se préparent, les athlètes parcourent le BMX park afin de préparer leur prestation. L'échauffement est court, la pression monte.



C'est un jeune bruxellois qui ouvre la compétition : Carlton, 26 ans, qui s'élance entre les modules à pleine vitesse pour sa première prestation en compétition. Le premier passage n'est pas à la hauteur de ses attentes, mais chacun des riders à droit à deux passages afin d'impressionner les juges placées en face de la rampe de lancement.



"Ça fait 11 ans que je roule et c'est mon premier Fise (Festival International des Sports Extrêmes). " explique Carlton après son run. "C'est impressionnant de voir tout ce monde ici, il y a des athlètes de tous les pays. L'ambiance est incroyable et tout le monde s'entend bien. Certains des riders ont même dormi chez moi !"



L'occasion pour le jeune bruxellois de se faire repérer, de discuter avec des pointures de la discipline et d'ainsi espérer participer à d'autres compétitions du même genre.



"C'est très difficile pour nous, belges, car il y a très peu d'infrastructures dans le pays. On s'entraîne sur des tout petits modules. Quand on se retrouve face à un terrain comme celui-ci pour la première fois, ça fait peur."



Malgré la pression, le jeune athlète est conquis par l'expérience. "Ça fait du bien d'avoir ça chez nous. C'est le meilleur moyen d'appréhender le monde de la compétition afin de participer dans d'autres catégories."





©S.C.





Le jeune Carlton ressort plus motivé que jamais et rêve de voir la ville de Bruxelles construire un BMX park permanent afin de pouvoir s'entraîner à domicile. "Là, je vais aller m'entraîner sur des modules plus grands comme à Lille, mais ce serait bien de pouvoir s'entraîner à domicile".



Des initiations pour tous



Mise à part le BMX, d'autres disciplines étaient représentées. Des "contest" (compétitions), démonstrations et initiations en skateboard, parkour et breakdance étaient organisées. Petits et grands ont pu découvrir et s'initier aux sports urbains durant tout le week-end.

©Jean-Luc Flémal





Des artistes belges de renommée internationale, Elnino et Reset81 étaient également de la partie. Ils ont habillé l'événement de leurs œuvres durant les 4 jours de festival. ET sans oublier la quinzaine de dj's qui ont ambiancé le public jusqu'à ce dimanche soir.