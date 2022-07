29.000 personnes se sont rendues à la 1re édition d'Urban Sessions, dans le parc Josaphat à Schaerbeek

Le nouveau festival de sports urbains "Urban Sessions Brussels" qui s'est tenu du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet dans le parc Josaphat à Schaerbeek a accueilli plus de 29.000 personnes, annoncent les organisateurs lundi. Durant ce festival de quatre jours, la culture urbaine et les sports d'action ont été au cœur de toutes les attentions, avec, comme point d'orgue la première Coupe du monde internationale de BMX Freestyle UCI en Belgique. Le Français Anthony Jeanjean a pris la première place, suivi de l'Australien Logan Martin et de l'Anglais Kieran Reilly. Chez les femmes, l'Américaine Hannah Roberts est montée sur la première marche du podium entourée de sa compatriote Perris Benegas et de l'Anglaise Charlotte Worthington, respectivement deuxième et troisième.

Au-delà du BMX Freestyle, les visiteurs ont pu découvrir et s'essayer à d'autres sports d'action, allant du parkour au breakdance et des sports extrêmes handisport (WCMX) au skateboard, discipline olympique depuis 2020. Les meilleurs skateurs belges ont pu étaler leurs talents sur une mégarampe de 15 mètres. Les champions de parkour, l'Espagnol Ivan Velazquez et le Belge Jeremy Lorsignol, ont également pour épater le public avec leurs figures à couper le souffle. Les Belges Barre Neirynck (BMX Flat) et le multiple champion du monde de trial Kenny Belaey, ont fait le spectacle avec leurs shows de BMX Flat et trial.

Les visiteurs ont également pu admirer les œuvres de street art et danser sur le son de plus de 15 DJs différents, notamment Zoey Hasselbank et Faisal.