La police saisit 350 grammes de cannabis dans le quartier Verbist, à Schaerbeek

Lors d’une patrouille dans quartier Verbist samedi dernier, deux policiers de la zone de police Bruxelles Nord ont intercepté un vendeur de stupéfiants en rue qui paraissait très nerveux à la vue des hommes de loi. Le dealer avait sur lui 26 sachets de cannabis et une somme de 26 euros.

La perquisition menée chez le dealer, à Ixelles, a permis la découverte de plus de 350 grammes du cannabis, 1 105 euros en cash, deux balances de précision et des vêtements de luxe ainsi que deux télévisions encore sous carton. Le suspect a été privé de liberté et inculpé du chef de détention illicite et vente de stupéfiants, et de refus de collaboration dans le cadre d’une enquête de téléphonie. Il a été placé sous mandat d’arrêt.