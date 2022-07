Près de 5 kilos de cocaïne saisis dans un labo situé rue Van Aa à Ixelles

Le 1er juillet, la police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles a démantelé un labo de stupéfiants situé rue Van Aa à Ixelles. Cette saisie est le fruit d'une enquête menée depuis plusieurs mois. "Dès mars, nous avions appris l'existence d'un éventuel labo. Sur base de ces informations, une observation discrète avait été mise en place, ce qui a finalement conduit à l'identification de deux suspects", explique la zone de police

"Vendredi dernier, à la demande du juge d’instruction, trois adresses - à Ixelles, Laeken et Jette - ont été perquisitionnées. À Laeken, les deux suspects ont été arrêtés et 10 000 euros ont été trouvés cachés derrière la table de nuit. À Ixelles, rue Van Aa, une quantité importante de stupéfiants a été trouvée, dont une partie était cachée dans le faux plafond : 4,88 kilogrammes de cocaïne et 3,36 kilogrammes d’un produit destiné à diluer la cocaïne ont été saisis, ainsi que trois GSM, un véhicule et d'autres matériaux utilisés pour la fabrication de drogues."

Les deux suspects ont été mis à la disposition du juge d'instruction après audition. Ils ont été inculpés pour des faits de détention illicite et de fabrication de stupéfiants, en association, et ont été placés sous mandat d’arrêt.