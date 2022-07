Anderlecht va perdre plus de 5 % de sa force de travail : “les coutures vont craquer”

Entre fin 2022 et fin 2024, la commune prévoit de passer de 1 640 équivalents temps plein (ETP) à 1 549. Anderlecht, qui vient de valider son budget en conseil communal, a dû s'engager à quelques économies auprès de la tutelle régionale. Il n'y aura donc aucune nouvelle embauche et le remplacement ne sera compensé qu'au cas par cas. Sur cette période, la commune prévoit le départ de 178 ETP. 87 seront remplacés.

Les départs sont dus à des fins de contrats ou des départs en pension. La commune a également essayé d’estimer les démissions en fonction des moyennes des autres années.

Les contractuels, fusible budgétaire

Une large part de ces départs représente des statuts contractuels. Ils seront remplacés environ à hauteur de 50%. Pour les statutaires, la commune affiche une perte sèche de 17 ETP en 2023 et aucune en 2024. "Les seuls qui sont automatiquement remplacés sont les chefs d'équipe, pour maintenir le bon fonctionnement, explique Jérémy Drouart (Ecolo), échevin en charge du Personnel. Les autres remplacements se feront au cas par cas en fonction des besoins des services."

"Une aberration" selon Giovanni Bordonaro, conseiller communal PTB. "Soit le collège estime qu'il peut se passer de 91 ETP et donc cela signifie qu'autant de travailleurs ne sont pas nécessaires aujourd'hui, soit on va arriver à une situation où la charge de travail pour les travailleurs sera insoutenable et la moindre absence pour cause de maladie sera ingérable." L'élu rappelle que la commune s'apprête à accueillir des milliers d'habitants. On peut penser au quartier Biestebroeck qui, à terme, devrait compter 15 000 habitants.

"Il va y avoir un trou dans la raquette"

Gaëtan Van Goidsenhoven déplore l'action tardive du collège qui agit le couteau sous la gorge. "C'est un serment d'ivrogne, preuve d'une mauvaise gestion. […] Ça m'inquiète aussi pour les nouvelles taxes. La commune espère de nouvelles recettes, mais il faut du personnel pour que cela soit applicable : les coutures vont craquer. Certains travaillent peut-être moins que d'autres mais c'est dommage d'en arriver là pour se réveiller et faire des efforts."

110 embauches entre 2017 et 2020.

Une note de la tutelle de janvier 2022 pointe une augmentation des dépenses de personnel de 16.5 %. La commune a embauché 110 personnes sur cette période ( contractuels et statutaires) "Avec ses 91 ETP, on ne revient même pas au niveau d'avant. Je suis pour réduire le nombre d'employés si on constate que l'on peut faire sans eux. Le conseiller communal Gilles Vanderstraeten (N-VA) plaide également pour un audit externe des services communaux. Je veux savoir qui va partir d'où et pour quelle tâche. Quelles tâches ne seront pas remplacées. Sans analyse précise comment savoir si l'on peut faire son remplacement ou si le poste était essentiel ?" Il pointe à nouveau du doigt la semaine à 4/5 pour les ouvriers communaux de plus de 50 ans. La mesure a été maintenue dans le budget. "Dans ce contexte économique, est-ce encore défendable d'avoir de personnes qui travaillent moins pour le même salaire ?



La commune indique ne pas encore pouvoir savoir précisément comment les services seront impactés. Elle explique juste que, statistiquement, les services avec le plus d’effectif comme l’enseignement, les crèches ou la propreté publique verraient plus de départs non remplacés.