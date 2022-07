Une majorité PS-PTB à Molenbeek en 2024, "la porte n'est pas fermée" pour les socialistes

En 2018, les négociations pour une coalition de gauche avaient échoué. Six ans plus tard, la question se reposera sûrement à Molenbeek.

Zelzate. Une petite commune de la Flandre Orientale de 13 000 habitants qui gagnent en moyenne 14 272 euros par an et qui n'a, à priori, pas grand chose à voir avec Molenbeek, ses 100 000 habitants et leurs 10.871 euros annuels. Sauf que la première pourrait servir d'exemple à la seconde. La commune flamande est actuellement dirigée par une union de la gauche unique en Belgique, composée de socialistes et marxistes. Ce samedi, dans Le Soir, le président du parti de gauche radicale, Raoul Hedebouw, a envisagé de voir d'autres majorités du genre à l'issue des élections communales de 2024.



À Molenbeek, en 2018, socialistes et communistes rassemblaient 24 des 45 sièges et avaient donc l'opportunité de former une majorité. "Le PTB est venu négocier sans rien, ils avaient juste une feuille A4", se rappelle Khalil Boufraquech, président des socialistes molenbeekois. Une accusation identique à celle des marxistes sur leur site internet à ce sujet.

De chaque côté, des appels au rapprochement

Faisons fi du passé. Mercredi passé, en conseil communal, les conseillers, y compris communistes, ont voté à une large majorité une taxe sur les caisses automatiques des supermarchés. "C'était un chouette petit moment, commente Dirk de Block. C'est une des premières fois qu'on a pris une idée de gauche et qu'on a été au bout." Mais la dynamique de gauche n'est pas encore assez puissante pour le chef de file. "Le plus important, c'est de savoir si on a un partenaire sur les logements sociaux et l'enseignement". Et à ce niveau-là, le conseiller communal et également président du PTB régional ne cache pas son scepticisme, notamment sur la question des logements sociaux et du projet de 800 foyers à construire sur un terrain public, gare de l'Ouest, où la majorité actuelle aurait fait baisser la part de logements sociaux de 30 à 20%.

"On attend du PTB qu'il nous soutienne sur nos projets de gauche, et pour l'instant, ce n'est pas toujours le cas", reproche Khalil Boufraquech. Si le chef de file socialiste se montre satisfait de la majorité "qui fonctionne très bien" sous sa forme actuelle, "la porte n'est pas fermée" au PTB assure-t-il, au regard des forces en présence au soir du 13 octobre 2024.

Même combat, pour Dirk De Block, "on a des points à réaliser, on cherche des partis qui ont envie d'y aller. À Zelzate, on avait un partenaire qui avait envie d'y aller avec nous".

Voilà qui devrait, peut-être, rapprocher les deux partis de gauche d'ici 2024 à Molenbeek, voire dans d'autres communes du royaume.