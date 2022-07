Une seule collecte de sacs blancs par semaine à Bruxelles : c'est antisocial, juge le PTB

La suppression d'une collecte de sacs blancs de déchets ménagers par semaine, envisagée dans le cadre du futur plan propreté de la Région bruxelloise, ne ravit guère le PTB, si l'on en croit le député régional de la formation d'extrême gauche, Bruno Bauwens. "Il s'agit d'une mesure anti-sociale, totalement déconnectée de la réalité de milliers de ménages bruxellois. Pouvoir évacuer régulièrement ses déchets est une question d'hygiène, il n'est pas question de réduire les collectes. (Le ministre en charge de la Propreté publique) Alain Maron a-t-il perdu la tête pour croire que les familles vont pouvoir tenir chez elles quatre sacs poubelles minimum toute une semaine", s'est-il demandé, dans un communiqué diffusé mardi.

Aux yeux de l'élu PTB, c'est avec plus de services à la population qu'on rendra Bruxelles propre. Les ménages ont besoin d'aide pour trier leurs déchets, ils ont besoin d'infrastructures proches de chez eux, comme des containers enterrés, et de collectes régulières. "Il faut permettre d'évacuer facilement les déchets des appartements. Alain Maron impose aux familles de dormir littéralement dans leurs poubelles et le risque, c'est que le nombre de dépôts clandestins augmente encore", a insisté le député d'opposition.