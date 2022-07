Le thème de l'année: "Design is the answer".

Brussels Design September revient du 13 au 30 septembre dans les musées, studios, galeries, boutiques et espaces partagés de Bruxelles, ont annoncé mardi les organisateurs via un communiqué de presse. Le thème "Design is the answer" souhaite démontrer l'aspect écologique et durable qu'un objet peut avoir et non seulement son utilité.

Brussels Design September veut rendre le design accessible à toutes et tous. Les entrepreneurs actifs dans les domaines de l'upcycling et du design collaboratif et circulaire seront à l'honneur afin de démontrer l'importance de la nature des matériaux utilisés pour un produit mais aussi de l'utilisation du produit et de l'impact des utilisateurs.

Le parcours Arts & Crafts de l'édition 2022 met en lumière les initiatives où la restauration et la réutilisation des objets sont centrales. Cette mise en avant a pour objectif de sensibiliser le public à la préservation, la revalorisation et la réaffectation du design et de ses objets. Des rencontres avec des designers, des artisans ou des scientifiques sont possibles pour les visiteurs. Ces professionnels répondront à des questions d'actualité telles que l'utilisation de nos ressources énergétiques, la mobilité et les autres défis écologiques.

Les Commerce Design Awards seront décernés durant cette quinzaine artistique. Ces trophées récompensent depuis dix ans les plus beaux commerces de Bruxelles en tenant compte de l'architecture des lieux. Cette édition lancera une réflexion sur le design des espaces commerciaux dans un contexte de "nouveaux défis et besoin spécifiques".

Le Contemporary Design Market se tiendra le week-end des 24 et 25 septembre pour montrer les diversités belges et bruxelloises. À cette occasion, l'invité d'honneur sera le Studiokhachatryan de Molenbeek et le jeune invité d'honneur, Thibeau Scarcériaux, de Herent. Le Brussels Design Market aura lieu le même week-end. Les amateurs d'objets vintage et de seconde main éco-responsable pourront aussi y trouver leur bonheur.