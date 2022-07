Région bruxelloise : voici les prénoms les plus donnés dans votre commune (INFOGRAPHIE)

À l’échelle régionale, ce sont les prénoms Mohamed et Lina qui ont le plus séduit les parents bruxellois en 2021. Détails par entité.

Ils sont désormais connus : les prénoms les plus donnés en 2021 en Belgique sont Olivia (pour les filles) et Noah (pour les garçons). Mais en fonction des Régions, les tendances et les modes changent. Alors qu’Emma et Gabriel décrochent la première place en Wallonie, ce sont les prénoms Lina et Mohamed qui arrivent en tête à Bruxelles, selon les données publiées par Statbel ce mecredi.

En 2020, c’était Sofia qui avait rencontré le plus de succès auprès des filles, et Nour en 2019. Ces deux dernières années, Lina était positionnée en deuxième position. Sur les autres marches du podium féminin de 2021, après Lina, on retrouve dès lors Sofia, Nour, Emma et ensuite Olivia.

C’est la deuxième année que Mohamed occupe la première place masculine à Bruxelles. En 2019, c’était le prénom Adam qui avait, à une unité près, ravi le sommet du podium. Pour l’année précédente, après Mohamed, suivent ensuite Adam, Amir, Yanis et Gabriel.

Par commune

Les moyennes restent des moyennes. Si les tendances varient en fonction des régions, elles varient encore davantage en fonction des communes. Statbel a livré ce mercredi les détails par entité des prénoms les plus donnés entre 2012 et 2021.

©IPM

Chez les garçons, Mohamed a été le prénom le plus donné aux nouveau-nés lors de la précédente décennie à Forest, Molenbeek, Saint-Gilles, Saint-Josse et Schaerbeek. Adam est quant à lui champion dans les communes d’Anderlecht, Berchem, Bruxelles-Ville, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette et Koekelberg. Dans les communes du sud et de l’ouest, ainsi qu’à Ixelles, c’est le prénom Gabriel qui a été le plus plébiscité ces neuf dernières années. Et à Auderghem, les parents ont opté le plus souvent pour Arthur.

Pour les filles, Lina a été le nom le plus populaire dans les communes d’Anderlecht, Bruxelles-Villes, Forest, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Saint-Josse et Schaerbeek entre 2012 et 2021. Certains prénoms moins donnés à l’échelle régionale ont cependant percé dans l’une ou l’autre commune : Alice en première place à Auderghem et Uccle, Juliette à Watermael-Boitsfort ex aequo avec Louise et Victoria.