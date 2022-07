Schaerbeek commande une enquête au sein des services gérés par Michel De Herde

Le Collège schaerbeekois a demandé, ce mardi, à Cohezio - le service externe de prévention et protection au travail - d'enquêter au sein des départements gérés par Michel De Herde (DéFI), révèle la RTBF. Pour rappel, sa collègue Ecolo, Sihame Haddioui, a déposé une plainte à son encontre pour atteinte à l'intégrité sexuelle, et d'autres témoignages le concernant sont également remontés jusqu'au bureau de la bourgmestre. Les départements concernés sont ceux du budget et de l'instruction publique.

L'objectif de l'enquête est de déceler si l'échevin amarante aurait pu avoir d'autres comportements indésirables, sinon illégaux, au sein de ces services regroupant plus de mille personnes. Il n'est pas exclu que les départements gérés anciennement par l'échevin soient également inspectés, Michel de Herde est échevin depuis 1995. Pendant l'enquête, qui ne devrait pas aboutir avant la fin 2022, le collège pourrait demander - sans contraindre - à Michel De Herde à faire un pas de côté.

Parmi les témoignages revenus sur le bureau de Cécile Jodogne (DéFI), aucun n'a fait l'objet d'une plainte judiciaire ou à Cohezio. Ce qui fait dire à M. De Herde que de nouveaux faux témoignages devraient émerger.

Concernant la plainte de Sihame Haddioui pour laquelle une information judiciaire est ouverte, l'échevine Ecolo exige toujours que son collègue soit écarté, en dépit de quoi elle refuse de prendre part à des conseils communaux.