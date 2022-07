Virginie Hocq et Sofie Dumont, deux marraines pour la 141e Foire du Midi, du 16 juillet au 21 août à Bruxelles

"A chacun son éducation mais moi, à 20h, je n'aime plus mes enfants. Je les mets au lit !"

Avec sa verve habituelle, la comédienne et humoriste Virginie Hocq a préfacé la

Foire du Midi

, ce mercredi à l'occasion de la présentation de la 141e édition du plus grand événement du genre en Belgique : 133 métiers sur près de deux kilomètres de long. Organisée sur le long du boulevard Midi - de la porte de Hal jusqu'aux Arts & Métiers - du 16 juillet au 21 août, la Foire du Midi s'offre, pour la première fois, deux marraines issues des deux côtés linguistiques :

Virginie Hocq

côté francophone et la célèbre cheffe coq néerlandophone

Sofie Dumont

.

La première a découvert la foire bruxelloise lorsqu'elle a organisé la "journée du oui" pour sa fille. "Elle voulait faire des manèges. Alors nous sommes allées à la Foire du Midi. Sur place, j'ai sympathisé avec une foraine et, de fil en aiguille, j'ai rencontré Patrick De Corte, qui m'a proposé de devenir marraine. Comment dire non !", s'amuse cette Brabançonne wallonne aujourd'hui installée dans la capitale.

Parfaite bilingue, Sofie Dumont est ce qu'on appelle une "echte Brusseleir". "Je suis née à Jette et j'ai passé ma jeunesse au Falstaff - célèbre brasserie installée sur le flanc de La Bourse. Il y passait ses journées à boire du scotch. A tel point qu'il avait sa propre chope en étain, gravée à son nom..." Les deux zwanzeuses passeront quelques jours sur la Foire, notamment lors de la journée des enfants malades.

Quatre nouvelles attractions, dont une à très grands frissons

Pour le reste, l'espace dédié aux forains sera pile poil celui de l'an dernier. "Nous allons renforcer l'attractivité du côté des Arts et Métiers", précise de son côté l'échevin bruxellois en charge du Commerce Fabian Maingain (Defi). Trois nouveaux métiers feront leur apparition du côté de la porte d'Anderlecht : un bateau pirate de 20 mètres de long pour les enfants, le Techno Power et ses accélérations à 110 km/h à 160° (4G dans les dents garanti) et le X-Treme, une grande attraction mécanique avec un bras central auquel sont attachées six voitures tournant dans tous les sens.

Les horaires sont identiques aux années précédentes : de 13h à minuit en semaine, jusqu'à 1h du matin les week-ends et veilles de jours fériés. Afin de limiter tant que se peut les nuisances sonores, tous les métiers diffusant du son amplifié devront s'équiper d'un sonomètre tandis que la musique amplifiée ne pourra pas dépasser les 75 décibels après 22h. En journée, on atteindra les 95 décibels tout de même. Une journée tarifs réduits est prévue le 21 août, dernier jour de l'événement.