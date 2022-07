La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux va faire son nid en Wallonie: pour s'envoler de Bruxelles?

"Notre Centre de Soins pour la Faune Sauvage de Bruxelles, à Veeweyde, est vétuste et trop exigu, on cherche donc d'autres pistes", confirme Thomas Jean, chargé de communication à la LRBPO. Qui assure que les soigneurs ne quitteront pas Bruxelles. C'est heureux : le nombre d'animaux soignés à Anderlecht augmente chaque année. 3357 patients de 136 espèces en ont bénéficié en 2021, pour 3087 en 2020 et 2698 en 2019.

Encombrante volière



Ces pistes, explorées par Bruxelles Environnement, impliquent un déménagement. Des zones vertes sont évoquées : la Friche Josaphat à Schaerbeek, le marais Wiels à Forest, le campus de la Plaine ou les potagers Ernotte à Ixelles, ou encore la ferme du Meylemeersch à Anderlecht. "Des discussions ont eu lieu mais les propositions qui en découlent ne sont pas adaptées", pointe Thomas Jean. "Soit elles nous installent dans des zones à haute valeur biologique, ce qui est contraire aux valeurs de la Ligue. Soit elles se situent dans un environnement urbanistique peu adapté, au milieu de tours de logements. Or, nous accueillons des milliers d'animaux par an: il y a du bruit, des odeurs…"

Plus important peut-être : la nécessaire volière d'envol: "les rapaces et autres oiseaux blessés s'y exercent à retrouver leur vol. Nous sommes d'accord pour réduire notre emprise au sol, par exemple dans un 1er étage. Mais cette volière ne se marie pas du tout au voisinage immédiat d'une tour d'habitation".

Envol vers Namur



On le comprend, il y a urgence car la LRBPO a d'autres plans. "On a un projet d'hôpital de la faune sauvage en Wallonie", révèle Thomas Jean. "Quelque chose de mastoc". Il s'agirait notamment de réagir aux dégâts de la chasse, du braconnage et de la bétonnisation des zones vertes. Plus concret encore: "une antenne de la LRBPO doit s'ouvrir prochainement à Namur, chaussée de Marche. Nous y installerons les services militance, sensibilisation et création de réserves naturelles, ainsi qu'une boutique associative". La crainte est donc que l'énergie dépensée dans ces nouvelles bases ne recule le redéploiement bruxellois, pourtant nécessaire vu l'augmentation des populations animales hébergées.

Le député bruxellois Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) s'inquiète de cette situation. Depuis l'opposition, il plaide pour un soutien politique accru. "Sans ça, la LRBPO ne pourrait plus exercer ses missions d'intérêt public : elle ne réalise aucun bénéfice, ne fonctionne qu'avec l'aide de bénévoles, de ses membres et de quelques subventions. Le gouvernement bruxellois est compétent pour venir en aide à cette association et singulièrement le ministre de l'Environnement, responsable pour la faune sauvage et la biodiversité". Le libéral craint que la capacité limitée du centre de soin d'Anderlecht n'oblige les Bruxellois à se tourner vers d'autres refuges. "Ces refuges classiques n'ont pas les infrastructures pour s'occuper de la faune sauvage. Ils devraient renvoyer les animaux vers d'autres refuges spécialisés en Wallonie : des milliers d'animaux pourraient alors mourir".

©Bernard Demoulin





Repli à Ixelles?



Du côté du Ministre Alain Maron (Écolo) justement, on confirme dans une réponse parlementaire que la piste des potagers Ernotte à Ixelles est la plus prometteuse. La volière pourrait se loger sur une parcelle "au croisement de la rue Louis Ernotte et du chemin des Chablis, en zone de haute valeur biologique au PRAS, propriété de l'Institut Royal des Sciences Naturelles et confiée en gestion de Bruxelles Environnement". Le refuge serait installé en face, dans un ancien bâtiment mis à disposition par la commune. Ce qui coince, c'est que cette friche de 250m2 est trop étroite pour les besoins de la LRBPO et des oiseaux en revalidation. "Il s'agirait alors de compléter ce potentiel par l'une ou l'autre parcelle complémentaire à proximité". Perspective.brussels, via sa Task Force Equipement (TFE), prospecte cette perle rare. Une réunion entre la Ligue et Perspective doit avoir lieu durant la 2e semaine de juillet.

En attendant, Nadège, la soigneuse du centre, constate toujours plus d'arrivée : "les gens sont plus sensibilisés et font attention, mais nous grignotons aussi de plus en plus les territoires sauvages. 80 % des blessures sont liées directement ou indirectement à l'homme." La ligue n'est donc pas prête de voir sa mission s'achever. Elle fête d'ailleurs ses 100 ans cette année.

©D.R.