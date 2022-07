Terrasse O2 à Watermael-Boitsfort : une belle saison du matin au soir

Ouf ! La pandémie et ses multiples restrictions n’ont pas tué le goût de la fête, mais elles ont quand même modifié les perspectives. Chaque été, depuis dix-huit ans, la Terrasse O2 se déploie sur l’esplanade de l’hippodrome de Boitsfort. Dans un décor naturel à nul autre pareil dans la capitale.

Au fil des années, le concept essentiellement festif a évolué. Pour devenir désormais un rendez-vous à la fois de jour et de soirée. On ne change pas toutes les bonnes habitudes…

"Pour nous réinventer, nous avons réfléchi à un élargissement des Terrasses, nous confie Denis, l'un des patrons. Si, après 18 heures, nous offrons la déconnexion des gens pour des apéros, un repas entre amis ou en famille dans une ambiance à la fois estivale et 100 % nature, nous avons pensé à la journée."

Avec un espace coworking flambant neuf dans une splendide ossature en bois qui ne vous donne pas l’impression de… travailler. De l’espace pour organiser des réunions, des séminaires. Plusieurs entreprises ont sauté sur l’occasion. D’autant plus que, cette année et comme on dit en Belgique, ils ont eu de la chance avec le temps…

Des cours de yoga à raison de 4 fois par semaine en matinée, des expositions d'artistes, des rencontres culinaires (le finaliste belge de Top Chef Arnaud Delvenne a effectué une apparition cet été). Bref, ça bouge et la perspective du 20e anniversaire alimente encore la boîte à idées. L'endroit continue d'attirer et frisera d'ici la fermeture (le 21 juillet à… minuit) les 1,4 million de visiteurs. À l'heure où les rooftops en tous genres et les apéros plus ou moins organisés fleurissent, la Terrasse O2 reste une référence. L'environnement forestier et vert n'y est évidemment pas étranger, même si des adaptations ont été nécessaires.

"Nous avons un respect total pour cet endroit que nous adorons depuis notre enfance. Les règles imposées sont strictes. C'est normal. Nous les respectons. Notre structure est entièrement en bois, la mobilité douce s'est amplifiée (notamment avec un fort trafic d'Uber) afin de limiter les désagréments, le lieu est sécurisé et ferme ses portes à minuit tous les jours." L'été de la Terrasse 02 se conclut sur une belle saison. Objectif 2023 avec (encore) des nouveautés, mais un peu de patience.