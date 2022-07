Une douzaine de jeunes Molenbeekois en route pour rejoindre le Maroc à vélo

Wout Van Aert, Philippe Gilbert ou Yves Lampaert ne sont pas les seuls Belges à faire des merveilles à bicyclette sur les routes de France. Depuis une semaine, un groupe de douze jeunes Molenbeekois encadrés par trois éducateurs de l'ASBL Foyer ont enfourché la selle. Direction Sète, d'où ils traverseront la Méditerranée en bateau afin d'atteindre le Maroc, destination finale où des nouveaux horizons s'ouvriront.

Viilgussien-le-Lac, une petite commune de la Haute-Marne. C'est là qu'Ali et son peloton plantent les tentes après la sixième étape, mercredi soir. "Le projet est né pendant le confinement, raconte l'éducateur. On ne pouvait plus voir les jeunes dans nos locaux qui étaient fermés pour mesures sanitaires. Le vélo était l'un des seuls moyens pour nous de continuer à travailler avec eux." Depuis 2020, les cinq filles et sept garçons âgés de 16 à 22 ans enchaînent les kilomètres. Si bien que l'année dernière, ils rejoignent Amsterdam à vélo pour y échanger avec une autre maison de jeunes. Et puis, sur le chemin du retour, une phrase lancée comme une vanne: "l'année prochaine on va jusqu'au Maroc" et qui devient réalité.

Un projet monté presque exclusivement par les jeunes

Ce jeudi marque le premier jour de repos pour l'équipe qui a déjà parcouru 480 kilomètres. "Les deux premiers jours ont été durs, on était dans les Ardennes, raconte Ali, mais là, on suit la vallée de la Marne donc c'est plus cool." Les cyclistes ont prévu d'arriver le 19 juillet à Sète, et font des escales à travers tout l'hexagone. "Nous sommes accueillis par les mairies françaises, qui trouvent des solutions avec les associations ou les habitants. À Saint-Dizier par exemple, on a reçu un super accueil. On a passé la soirée avec les habitants, on a beaucoup échangé. Le 11, à Lyon, on sait qu'on sera accueillis par des jeunes aussi."

Arrivés au Maroc via Tanger où ils rencontreront d'autres jeunes, le peloton prendra ensuite la route jusque Al Hoceïma, un échange avec un centre de plongée et des parcours en vélo plus légers sont prévus. Ils y resteront dix jours. Les jeunes Molenbeekois ont participé activement à l'élaboration de l'aventure, notamment en organisant des soirées pour la financer. Ils restent cependant à la recherche de financement. Mais Pour Ali, le plus important n'est pas la destination, mais bien le chemin parcouru. "En termes de cohésion et de solidarité, c'est super. Quand quelqu'un galère à l'arrière, d'autres redescendent pour les soutenir. C'est un projet qui les marquera à vie."