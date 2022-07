60 000 euros détournés : le MR forestois demande l’audition du directeur de cabinet de Nawal Ben Hamou

La technique était simple. Adresser des virements à des prestataires mais changer le numéro de compte par le sien. L'ex directrice de l'Agence Locale pour l'Emploi (ALE) aurait utilisé cette technique pendant trois ans pour détourner jusqu'à 60 000 euros soit un peu moins de 2 ans de budget. La question de la responsabilité se pose alors. Comment a-t-elle pu agir ainsi pendant trois ans ?

Le MR forestois demande l’audition du président du conseil d’administration de l’ALE, Xavier Bodson, qui se trouve être aussi le directeur de cabinet de la ministre bruxellois en charge du Logement Nawal Ben Hamou (PS). Selon Cédric Pierre-de-Permentier (MR), il y a eu des manquements dans le contrôle des comptes par le conseil d’administration (CA) ou au moins de la négligence. Rappelons que le CA est composé de professionnels et de mandataires désignés par les parties en présence au conseil communal.

Un contrôle défectueux ?

Le règlement intérieur du conseil communal de Forest prévoit dans son article 61 que "chaque représentant.e du conseil auprès des intercommunales, des ASBL communales et pluri-communales, des associations de fait d'intérêt supra-communal ou d'intérêt régional ou institutions assimilées présentera annuellement en séance publique du Conseil communal le rapport annuel ainsi qu'un rapport de maximum deux pages sur sa propre activité au sein dudit organisme." Ce travail n'a pas été fait depuis trois ans. Xavier Bodson explique que l'ancienne directrice trouvait toujours une excuse pour ne pas clôturer les comptes. Impossible donc de présenter un rapport d'activité. "Nous avions confiance en elle, elle était mandatée par Actiris, on venait de lui confier la direction d'une autre ALE. Il y a quelques mois, nous l'applaudissions pour son travail."

Pourtant, l'ALE découvre aujourd'hui le détournement, trois ans après les faits. "Il y a deux mécanismes qu'il faut assurer pour éviter que cela se reproduise. Il faut des indicateurs clairs et réguliers de l'activité de l'ALE pour pouvoir identifier rapidement tout dysfonctionnement. Ensuite, il faut assurer le système de double signature des factures." Dans les statuts de l'ALE, les factures doivent obligatoirement être signées par un membre du CA. Pourtant, personne ne semble s'être inquiété de n'avoir rien eu à signer pendant trois ans.



"Elle a réussi à mettre en place auprès de la banque un système qui n'est pas autorisé par les statuts. Nous ne savons pas comment. Quand je lui ai demandé des précisions, elle m'a répondu qu'Actiris reprenait la double signature. Elle était respectée, nous avions confiance. Donc je n'ai pas vérifié. Il faut rappeler que le CA est bénévole. Nous faisons cela en plus. Parfois, on regarde les documents rapidement sur notre GSM entre deux réunions. On ne fait pas toujours très attention. Encore une fois, elle était mandatée par Actiris… Nous avions confiance", se justifie Xavier Bodson.