Le Covid dans les valises du retour des vacances, pourquoi les communes du sud de Bruxelles sont plus contaminées

Les retours de vacances sont aussi synonyme de bouchons sur l’autoroute, sous le soleil ardent et les envies pressantes. Sans vouloir plomber l’ambiance, il faudra peut-être y rajouter quelques fièvres et des nez qui coulent cette année.

Le Covid fait son retour, pas encore en force, à Bruxelles. Si la situation reste amplement sous contrôle, il y a lieu d’y garder un œil, comme l’affirme l’épidémiologiste Yves Coppieters. “Il ne faut pas craindre une pression anormale sur les hôpitaux dans les semaines à venir. Et pour la rentrée, si ce sont les mêmes souches qu’actuellement, je pense qu’il n’y a aucune crainte.”

Au regard des chiffres, le signal d’alerte ne sonne peut-être pas toujours juste. Si Ixelles, Woluwe-Saint-Lambert, Etterbeek et Uccle présentent les taux d’incidence les plus hauts (entre 731 et 791 cas pour 100 000 habitants), Yves Coppieters affirme qu’il y a surtout lieu de regarder vers les hospitalisations, depuis l’arrivée des nouveaux variants. Ce que Sciensano ne permet de détecter pour Bruxelles.

Les communes du sud plus touchées

Fait curieux de ce regain épidémiologique, ce sont les communes du sud de Bruxelles qui affichent les incidences les plus élevées. La progression est plus forte dans les communes du nord cependant, ce qui devrait bientôt égaliser les chiffres. “Dans le sud de Bruxelles, on est sur une population socialement très active”, explique l’épidémiologiste. Certes, si le bourgmestre de Saint-Josse Emir Kir observe que “les quartiers sont déserts, et au niveau de la pandémie, chez nous, c’est le calme plat”, c’est la diversité des activités pratiquées par les habitants du sud qui pourrait expliquer les chiffres actuels. “Avec les variants Omicron et B.A.5, on se contamine plus facilement.”

Le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, Olivier Maingain (DéFI), en a conscience. “On l’a abordé en Collège ce jeudi matin. C’est un sujet qu’on prend très au sérieux. On attend de voir si des mesures régionales ou fédérales pour prévenir des transmissions dans les lieux fermés ou les transports en commun sont prises. Si aucune décision n’est prise, on se réserve en tant que bourgmestre à adopter des mesures.”

“Pour une stratégie plus structurelle”

Pour le moment, personne ne s’inquiète, et c’est normal au vu des hospitalisations Covid qui restent basses. Néanmoins, Yves Coppieters “espère une stratégie plus structurelle, tous les lieux publics doivent être mieux surveillés”. Au niveau des communes, à Woluwe-Saint-Lambert comme à Saint-Josse, on préfère attendre. “On n’en est pas encore là”, précise également Emir Kir.

La Cocom, de son côté, entend continuer sa campagne de vaccination pour que les personnes immunodéprimées et de plus de 80 ans se fassent administrer une quatrième dose. Les consignes individuelles, comme le port du masque, les tests ou l’isolement restent, elles, de mise