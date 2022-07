Une vingtaine de personnes évacuées après un incendie dans un garage à Ixelles

Un incendie dans un garage souterrain à Ixelles, jeudi soir, a engendré l'évacuation d'une vingtaine d'habitants de différents immeubles, selon les pompiers de Bruxelles.

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés rue Godecharle à Ixelles, jeudi vers 22h00. Sur place, ils ont constaté que le feu provenait d'un local à poubelles et qu'une forte fumée s'était propagée dans ce parking de trois niveaux.

"La porte du garage a dû être cassée parce qu'il n'y avait pas d'autre accès direct", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "La fumée s'est répandue dans certains bâtiments et une vingtaine de résidents ont dû être évacués par la police et les pompiers. Personne n'a été blessé ou intoxiqué", a-t-il dit.

La cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée. Il n'y a pas eu de dégâts importants. La fumée n'a fait que déposer un peu de suie sur plusieurs voitures, ce qui nécessite uniquement un nettoyage. Les pompiers ont par contre dû ventiler le bâtiment pendant un long moment, puis ils ont quitté les lieux après avoir vérifié la présence éventuelle de monoxyde de carbone. Tous les habitants ont été autorisés à rentrer chez eux.