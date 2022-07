La Fête de la Communauté flamande débute dès ce dimanche à Bruxelles

Les festivités du 11 juillet, date qui commémore au nord du pays la Bataille des Éperons d'Or, débutent dès ce dimanche pour s'étirer cette année sur deux jours. À Bruxelles, capitale nationale mais aussi de la Communauté flamande, de nombreuses activités, visites et spectacles sont au programme de cette édition de "Vlaanderen Feest, Brussel Danst" ("La Flandre fait la fête, Bruxelles danse"). Dimanche, les flâneurs et curieuses se retrouveront à Anderlecht, Forest et Saint-Gilles pour des promenades à pied ou à vélo, des performances artistiques au musée d'art contemporain Wiels, une visite guidée du stade de l'Union Saint-Gilloise, des ateliers de danse sur la place de Bethléem et une fête à la piscine en plein air Flow, de retour pour baigner petits et grands jusqu'à la mi-septembre.

Après cet échauffement dominical, les activités culturelles se poursuivront lundi pour commémorer la Bataille des Éperons d'Or, en 1302 près de Courtrai, au cours de laquelle le comte de Flandre, avec l'aide des milices communales, l'emporta sur les troupes du roi de France. À partir de 13h00, promenades piétonnes et visites en deux-roues partiront de la Grand-Place de Bruxelles, tandis que le Parlement flamand célébrera le 11 juillet à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, où la présidente de l'institution tiendra un discours devant quelques centaines d'invités dans une ambiance qui se voudra festive et musicale.

Le Parlement flamand lui-même ouvrira ses portes au grand public dimanche et lundi. Une visite guidée dans les archives, une exposition interactive et une chasse au trésor dévoileront les secrets de l'édifice, où se produira d'ailleurs Regi pour un concert inédit dimanche soir. En outre, le quartier royal - qui accueille le Parlement - se révèlera au cours d'une promenade guidée.

L'hémicycle bruxellois proposera pour sa part une exposition, un spectacle de cirque et un concert en clin d'oeil à l'harmoniciste marollien Toots Thielemans, qui aurait fêté son 100e anniversaire cette année.

La place De Brouckère vibrera sous les roues des rollers grâce à la piste disco installée pour l'occasion.

Les mélomanes reprendront ensuite le chemin de la Grand-Place pour assister à un cocktail de concerts à tous les goûts : à 17h45, les stars de la série #LikeMe sur la chaîne pour enfants Ketnet prendra possession de la scène, tandis qu'à 19h00 le Discobar de l'AB rendra un hommage à sa façon à Arno, décédé fin avril. À 20h30, Raymond van het Groenewoud clôturera les festivités accompagné par les musiciens de l'orchestre symphonique du Brussels Philharmonic.